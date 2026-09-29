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Kartepe'ye ikinci kent çarşısı: Ataşehir'de 3 bin 100 metrekare kapalı alan inşaatı başladı

Kartepe'de Ataşehir Mahallesi'nde, 6 bin metrekare otopark ve 3 bin 100 metrekare kapalı alanlı ikinci Kent Çarşısı için çalışmalar başladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kartepe'ye ikinci kent çarşısı: Ataşehir'de 3 bin 100 metrekare kapalı alan inşaatı başladı

Çalışma sahası ve proje yürütücüleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ataşehir Mahallesi'nde hayata geçirilen çok amaçlı kapalı pazar alanı Kent Çarşısı projesinde inşaat çalışmaları resmen başladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman şantiye alanını ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi teknik ekiplerinden projenin ilerleyişine dair bilgi aldı.

Başkan Kocaman’a incelemelerde Belediye Meclis Üyesi Murat Sağlam ve Ataşehir Mahalle Muhtarı Sibel Demirsoy eşlik etti. Proje alanında yaklaşık 3 bin 100 metrekare kapalı yapı kurulacak ve 6 bin metrekareyi aşan bölüm otopark ile yeşil alan düzenlemesine ayrılacak.

Tesisin işlevi ve hizmet alanı:

Kocaman, ilçede eş zamanlı yürütülen iki Kent Çarşısı yatırımının bulunduğunu belirterek, Ataevler projesinin Kartepe Belediyesi tarafından süratle tamamlandığını, şimdi ise Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ataşehir'deki ikinci çarşı için çalışmalara başlandığını söyledi. Başkan, projenin hem pazarcı esnafına hem de vatandaşlara düzenli ve konforlu bir alışveriş alanı sunacağını vurguladı.

Projenin konumu itibarıyla yalnızca Ataşehir’e değil, Arslanbey ve Rahmiye mahallelerine de hizmet etmesi hedefleniyor.

Çok amaçlı kullanım ve toplumsal katkı:

Kocaman, Kent Çarşısı’nın sadece pazar kurulan günlerde değil, haftanın her günü farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak bir mekan olacağını söyledi. Başkanın ifadeleriyle: "Bu kapalı alan mahalle yaşamına farklı yönleriyle katkı sağlayacak. Yağışlı havalarda çocukların vakit geçirebileceği, okulların çeşitli etkinliklerini gerçekleştirebileceği ve özel günlerde programlara ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı bir yapıya sahip olacak."

Kocaman, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere yetkililere teşekkür etti. Çalışmaların sürmesiyle birlikte Kent Çarşısı'nın kısa sürede mahalle yaşamına dahil edilmesi planlanıyor.

KARTEPE&#039;DE ATAEVLER&#039;İN ARDINDAN ATAŞEHİR MAHALLESİ&#039;NDE DE 6 BİN METREKARELİK OTOPARK VE YEŞİL...

KARTEPE'DE ATAEVLER'İN ARDINDAN ATAŞEHİR MAHALLESİ'NDE DE 6 BİN METREKARELİK OTOPARK VE YEŞİL ALANA SAHİP DEV KENT ÇARŞISI PROJESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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