Nusaybin'de 12 şehit anıldı: terörsüz Türkiye sürecine vurgu

Anma programı ve törenin akışı:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 7 yıl önce Suriye'den atılan havan ve roketler sonucu şehit olan 12 kişi için DSİ Tesisleri'nde anma programı düzenlendi. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; ardından Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okunarak İlçe Müftüsü Hasan Yeşildağ tarafından şehitler için dua edildi.

Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Akkoyun'un mesajı:

Vali Tuncay Akkoyun, 2019'da Nusaybin'de şehadete eren 12 vatandaşı anmak için bir araya geldiklerini belirterek, şehitlere rahmet diledi. Akkoyun, 'Rabbim, vatanımız, bayrağımız, mukaddesatımız, birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz için canlarını siper eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Makamları âli olsun inşallah' sözleriyle duygularını paylaştı.

Vali Akkoyun törende ayrıca Terörsüz Türkiye süreci'nin önemine değindi. Akkoyun, bu sürecin bölgede kalıcı barış, huzur ve kardeşliği tesis etmek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı ve kurumların çabalarıyla elde edilen kazanımlara sahip çıkılmasının gereğine dikkat çekti. 'Bu toprakların mayasında kardeşlik vardır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin' ifadelerini kullandı.

Ailelerin sesi: Gülay Demir'in konuşması:

Saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir törende duygusal bir konuşma yaptı. Babasına olan özlemini dile getiren Demir, 'Yıllar geçti baba, takvimler değişti, çocuklar büyüdü, sokaklar da değişti baba. Ama insan bazı günleri takvimden silemiyor. Çünkü bazı tarihler kâğıda değil, insanın kalbine işliyor' sözleriyle yaşanan acının kalıcı izine işaret etti.

Demir, babasının yokluğuna alışmanın mümkün olmadığını anlatırken, ailelerin acısının tekrar etmemesi dileğini paylaştı ve ülke genelinde silahların susması, terörün sona ermesi ile çocukların korkusuz bir geleceğe kavuşması için yürütülen sürece destek verdiklerini söyledi. 'Devletimizin ve hükümetimizin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığı bu adımların kalıcı bir huzura dönüşmesini bütün kalbimle diliyorum' dedi.

Programa katılanlar, dualar ve anmaların ardından töreni sonlandırdı. Etkinlikte şehitler için edilen dualar ve yapılan konuşmalar, bölgede huzur ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesi temennilerini öne çıkardı.

Nusaybin'de 12 şehit için anma programı düzenlendi