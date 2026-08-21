Kastamonu-Araç karayolu girişinde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı

Kastamonu-Araç karayolu'nda kaza

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, Gemi köyü girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, E.Ş. (26) idaresindeki 35 EC 4689 plakalı otomobil ile R.S. (68) yönetimindeki 77 BL 416 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 35 EC 4689 plakalı aracın sürücüsü E.Ş. ile araçtaki yolcu H.M.Ş. hafif yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve trafik incelemesi sürüyor.

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