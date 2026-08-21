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Kastamonu'da narkotik operasyonu: araçta uyuşturucular ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

Kastamonu'da Tosya Büro Amirliği'nin operasyonunda araçta amfetamin, bonzai, uyuşturucu hap ve aparatlar ele geçirildi; 4 gözaltından 2'si tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:31

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kastamonu'da narkotik operasyonu: araçta uyuşturucular ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

Kastamonu'da narkotik operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tosya Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon sırasında bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile kullanım aparatı ve suç geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Ekipler, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen titiz ve özverili çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada amfetamin, bonzai, uyuşturucu hap ile bunlara ilişkin kullanıma yönelik aparatlar ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar para bulundu.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve B.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

KASTAMONU&#039;DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4...

KASTAMONU'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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