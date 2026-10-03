Kastamonu'da üç kurdun ağıla girmesi sürüde ağır kayba yol açtı

saldırı anı ve zararlar:

Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Hacı Muharrem köyü Zanlılar Mahallesi'nde sabah saat 05.00 civarında, köpeklerin havlaması üzerine uyanan Sarıcıoğlu ailesi ağıla giren üç kurdun çitten atladığını gördü. Murat ve Turgut Sarıcıoğlu'na ait toplam 55 koyundan 18'i telef olurken, 11 koyun ağır yaralandı. Aile, yaralı bazı hayvanları kesmek zorunda kaldığını bildirdi.

Koyunların çoğunun hamile olduğu, bu nedenle bazı hayvanların yavrularıyla birlikte telef olduğu belirtildi. Besicilikte Kangal veya merinos ırkı koyun yetiştiriciliği yapıldığını ifade eden aile, saldırının ekonomik ve duygusal zararını vurguladı.

mağdurların durumu ve talepleri:

Murat Sarıcıoğlu, durumla ilgili olarak yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Sarıcıoğlu, ailelerinin hayvancılıktan geçimini sağladığını belirterek, "18 tane koyun telef oldu, 11 tane de yaralı var" ifadelerini kullandı ve yaralıların iyileşme ihtimalinin düşük olduğuna işaret etti.

Muhtar Kadir Çavdarcı ise ailenin geçimini bu sürüden sağladığını belirterek, mağduriyetin devlet tarafından giderilmesini talep etti. Çavdarcı, valiliğe pazartesi veya salı günü dilekçe vererek durumu izah edeceklerini söyledi.

yetkili müdahalesi ve kayıt işlemleri:

Sarıcıoğlu ailesinin ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü (DKMP) ekipleri sevk edildi. Ekipler ağılda inceleme yapıp tutanak tuttu ve telef ile yaralı hayvanların fotoğraflarını çekti.

Yetkililerin kayıt tutmasına rağmen aile, maddi kayıplar ve gelecek riskleri için ek destek beklentisini sürdürüyor. Olay, köyde hayvancılık yapan diğer üreticilerde de endişe yaratırken, sokak ve ağıl güvenliğinin güçlendirilmesi talepleri tekrar gündeme geldi.

Sonuç olarak, üç kurdun ağıla girişi sonucu yaşanan can kaybı ve ağır yaralanmalar, Sarıcıoğlu ailesinin geçim kaynağında ciddi hasar oluşturdu; aile ve muhtar, devlet desteği ve çözüm bekliyor.

Ağıla giren kurtlar 18 koyunu telef etti, 11 koyunu yaraladı