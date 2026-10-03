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Tuzla Aydınlı'da konteyner yangını: itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde saat 13.30'da bir şantiye işçi konteynerinde çıkan yangın, çok sayıda ekip müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tuzla Aydınlı'da konteyner yangını: itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

olayın gelişimi:

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında bir iş yerinin şantiyesinde bulunan işçi konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı bölgeye ulaşan ekipler ilk müdahaleyi yaparak alevlerin çevreye sıçramasını önledi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yetkililer, olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtti.

hasar ve soruşturma:

Yangında konteynerde maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından itfaiye ve ilgili birimler yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Yetkililer, kesin sonucun uzman ekiplerin raporuyla belirleneceğini ifade etti ve şantiye alanlarındaki güvenlik uygulamalarının önemine dikkat çekti.

TUZLA’DA BİR İŞ YERİNİN ŞANTİYESİNDE BULUNAN İŞÇİ KONTEYNERİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE...

TUZLA’DA BİR İŞ YERİNİN ŞANTİYESİNDE BULUNAN İŞÇİ KONTEYNERİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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