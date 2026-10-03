Yaşına rağmen sırıkla hasat yapan Kaman cevizi emektarı

bahçede geçen günler ve emek:

Kaman ilçesinin Savcılı Büyükoba köyünde yaşayan Hüseyin Er (78), hasat döneminde günlerini ceviz bahçesinde geçiriyor. Elindeki sırıkla ağaçlardaki cevizleri silkeleyen Er, yere düşen cevizleri eğilerek tek tek topluyor. İşini sevdiğini söyleyen üretici, yaşadığı sürece üretmeye devam edeceğini vurguluyor.

Toplama sırasında ritmik hareketleri ve dikkatli seçimiyle dikkat çeken Er, bahçede çalışırken yöresel birikimini de koruyor; Kırşehir'in önemli kültürel değerlerinden bozlak söyleyerek emeğine eşlik ediyor. Bu geleneksel söyleyiş, üretimin yalnızca geçim kaynağı değil aynı zamanda yaşam biçimi olduğunu gösteriyor.

Kaman cevizinin özellikleri ve tescili:

Kaman cevizi, ince kabuğu, açık sarı iç rengi ve kabuğundan kolay ayrılmasıyla biliniyor. Bu özellikleri nedeniyle ilçede önemli bir geçim kaynağı haline gelen Kaman cevizi, 9 Aralık 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'menşe adı' olarak coğrafi işaretle tescil edildi.

üretim rakamları ve bölgesel rolü:

2024 yılı verilerine göre Kırşehir genelinde 27 bin 372 dekar alanda 4 bin 920 ton ceviz üretimi gerçekleştirildi. Bu üretimin önemli bir kısmı Kaman'da yoğunlaşıyor; ilçede yaklaşık 15 bin dekar alanda 2 bin 431 ton ceviz üretimi yapıldığı belirtiliyor. Bu veriler, Kaman cevizinin bölge ekonomisindeki yerini ve üreticilerin hasat dönemindeki yoğun çalışmasını ortaya koyuyor.

Hüseyin Er ve benzeri üreticiler, hasat döneminde emeğinin karşılığını alabilmek için hem geleneksel yöntemleri hem de yoğun fiziksel çalışmayı sürdürüyor. Bahçede sırıkla yapılan hasat ve ciltiyle öne çıkan cevizlerin toplanması, bölgedeki üretim kültürünün somut bir göstergesi olarak kalmaya devam ediyor.

KIRŞEHİR’İN KAMAN İLÇESİNE BAĞLI SAVCILI BÜYÜKOBA KÖYÜNDE YAŞAYAN HÜSEYİN ER, İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN CEVİZ BAHÇESİNDE ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR. CEVİZLERİNİ SIRIKLA SİLKELEYİP TEK TEK TOPLAYAN ER, İŞİNE DUYDUĞU SEVGİYİ ANLATIRKEN BAHÇESİNDE BOZLAK DA SÖYLEDİ.