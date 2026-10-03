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Ehliyeti alınmış sürücüye 200 bin lira ceza, arkadaşlar plaka ile kamerada poz verdi

Eskişehir'de ehliyeti alınmış sürücünün 16 EF 285 plakalı aracı Ziya Gökalp Caddesi'nde durduruldu; sürücüye 200 bin, sahibine 40 bin TL ceza kesildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:47

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ehliyeti alınmış sürücüye 200 bin lira ceza, arkadaşlar plaka ile kamerada poz verdi

Eskişehir'de ehliyeti alınmış sürücüye ceza yazıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde gece saatlerinde polis ekipleri, ön tarafı hasarlı ve farları yanmayan bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu belirlendi.

Olayın gelişimi:

Polis ekipleri trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç üzerinde inceleme yaptı. Plakası 16 EF 285 olan araç durdurulduktan sonra sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi ve araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Gençlerin davranışı ve ceza tutarı:

İşlemler sürerken sürücünün arkadaşları basın mensuplarının görüntü aldığı sırada gülerek ve plaka göstererek kameralara poz verdi. Gençler önce "Cezayı kendimiz yedik gibi hissediyoruz" diyerek espri yaptı, ancak cezanın tutarını duyunca üzüntü yaşadı. Bir genç, "Araba 80 bin TL. 240 bin TL ceza ne abi" diye tepki gösterirken, bir diğeri "Arabayı satsak cezayı ödeyemeyiz" ifadesini kullandı.

Olayda sürücüye 200 bin TL, araç sahibine ise 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR&#039;DE EHLİYETİNE EL KONULDUĞU HALDE ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜYE POLİS EKİPLERİNCE 200 BİN TL...

ESKİŞEHİR'DE EHLİYETİNE EL KONULDUĞU HALDE ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜYE POLİS EKİPLERİNCE 200 BİN TL CEZA YAZILDI. EKİPLERİN GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPTIĞI ESNADA SÜRÜCÜNÜN ARKADAŞLARI ARAÇ ÖNÜNDE PLAKA İLE KAMERALARA GÜLEREK POZ VERİRKEN, CEZANIN TUTARINI DUYUNCA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADILAR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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