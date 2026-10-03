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Avcılar'da geri manevra sırasında kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden kadın

Avcılar Yeşilkent'te geri manevra yapan kamyonetin altında kalan, dilencilik yaptığı söylenen yaşlı kadın hayatını kaybetti; kaza kamerada kaydedildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:43

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Avcılar'da geri manevra sırasında kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden kadın

Olayın gerçekleştiği yer ve zaman:

İstanbul Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, mahallede dilencilik yaptığı belirtilen yaşlı bir kadın, geri geri manevra yapan bir kamyonetin altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sürücüyü ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken, hayatını yitiren kadının cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadeleri:

Sokakta yaşayan bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Dilenciydi. Zillere basan biriydi. Kamyon geri gelirken göremedi herhalde. Kamyon da onu göremedi. Çarpınca altına aldı. Tekere denk geldi kafası. Allah rahmet eylesin" dedi.

Görüntüler ve adli süreç:

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kadının yürürken kamyonetin geri geri gelmesi ve sonrasında kamyonet altında kalarak sürüklenmesi yer alıyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; kaza nedeninin netleşmesi için tanık ifadeleri ve kamera kayıtları değerlendiriliyor. Yetkililer soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.

İSTANBUL AVCILAR’DA MAHALLEDE DİLENCİLİK YAPTIĞI SÖYLENEN YAŞLI BİR KADIN, GERİ GERİ GELEN YAPAN...

İSTANBUL AVCILAR’DA MAHALLEDE DİLENCİLİK YAPTIĞI SÖYLENEN YAŞLI BİR KADIN, GERİ GERİ GELEN YAPAN KAMYONETİN ALTINA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ. YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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