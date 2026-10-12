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Kavşakta alkollü sürücünün sebep olduğu çarpışmada suv hurdaya döndü

Eskişehir Odunpazarı'nda kavşakta iki araç çarpıştı; SUV refüjü aşıp sitenin duvarına çarparak hurdaya döndü. Alkollü sürücü 0,89 promil, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta alkollü sürücünün sebep olduğu çarpışmada suv hurdaya döndü

Odunpazarı'nda kavşak kazası:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi ile Koza Caddesi kesişiminde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 26 ED 680 plakalı otomobil ile 26 B 7255 plakalı suv araç kavşakta çarpıştı.

Kaza anı ve araçtaki hasar:

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 26 B 7255 plakalı suv, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç kaldırımdaki yangın musluğunu kırdıktan sonra bir sitenin bahçe duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle suv adeta hurda yığınına döndü ve çevrede hasar oluştu.

Sürücülerin durumu ve müdahale:

Kaza yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çarpışmaya karışan sürücülerden E.Y.'nin yapılan alkol ölçümünde 0,89 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye idari işlem olarak 25.000 TL para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Olay sonrası E.Y.'nin sitenin bahçe kenarına çökmüş şekilde beklediği görüldü.

Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

KAZA

KAZA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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