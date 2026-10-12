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Muğla'da kapsamlı trafik denetiminde 233 araç trafikten men edildi

5-11 Ekim 2026'de Muğla İl Jandarma Trafik Timleri 22.072 aracı denetledi; 1.260 sürücüye işlem yapıldı, 233 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muğla'da kapsamlı trafik denetiminde 233 araç trafikten men edildi

Muğla jandarma trafik timlerinin 5-11 Ekim 2026 denetimleri

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Timleri tarafından 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 22.072 araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda kurallara uymayan 1.260 sürücü hakkında idari işlem yapıldı.

Trafik cezası ve araçların trafikten men edilmesi:

Denetimler kapsamında 48 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı ve teknik eksikliği veya mevzuata uygun olmama gerekçesiyle toplam 233 araç trafikten men edildi. Bu işlemler, yol güvenliğini doğrudan etkileyen ihlallerin tespit edilmesine yönelik uygulamalar çerçevesinde gerçekleştirildi.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları:

Trafik güvenliğini artırma ve sürücülerde kalıcı farkındalık oluşturma hedefiyle operasyonlarla eş zamanlı olarak 2.344 sürücüye trafik eğitimi verildi. Jandarma timleri, denetim ve eğitim faaliyetlerini rutin şekilde sürdürerek trafik kazalarının azaltılmasını amaçlıyor.

Yetkililer, denetimlerin hem yaptırım hem de bilinçlendirme boyutunu önemsediklerini vurguluyor; uygulamalar, il genelinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik bütüncül bir yaklaşımın parçası olarak planlanıyor.

MUĞLA’DA JANDARMA TRAFİK TİMLERİ TARAFINDAN 5-11 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

MUĞLA’DA JANDARMA TRAFİK TİMLERİ TARAFINDAN 5-11 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 22 BİN 72 ARAÇ KONTROL EDİLİRKEN, KURALLARA UYMAYAN BİN 260 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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