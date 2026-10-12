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Barcelona’nın Galatasaray sınavı: eksikler açıklandı

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı; Raphinha kadroya alınmadı, De Jong, Christensen ve Bardghji sakat.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Barcelona’nın Galatasaray sınavı: eksikler açıklandı

Barcelona’nın Galatasaray sınavı: eksikler açıklandı

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı karşılaşma öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Açıklamada Raphinha'nın kadroya dahil edilmediği, sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji'nin de listede yer almadığı belirtildi.

maç bilgileri:

Karşılaşma RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak bu randevu öncesi Barcelona'nın kadro tercihleri maçın gündem maddelerinden biri oldu.

kamp kadrosu:

Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Xavi Espart, Gerard Martin, Jules Kounde, Eric Garcia, Brian Farinas, Pablo Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Anthony Gordon ve Hamza Abdelkarim.

Raphinha ve sakat oyuncuların yokluğu, Barcelona'nın orta saha ve hücum düzeninde geçici ayarlamalar yapmasına neden olabilir; teknik ekip, kadroda yer alan oyuncularla dengeyi sağlamaya çalışacak.

BARCELONA’NIN GALATASARAY MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

BARCELONA’NIN GALATASARAY MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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