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Ramazan Kayan Kâhta 2. Kitap Günleri'nde okurlarla buluştu

Kâhta 2. Kitap Günleri'nde yazar Ramazan Kayan, okurlarıyla söyleşi yaptı, kitaplarını imzaladı; Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç kendisine plaket sundu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ramazan Kayan Kâhta 2. Kitap Günleri'nde okurlarla buluştu

Kâhta 2. Kitap Günleri'nde buluşma

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Günlerinin üçüncü gününde yazar Ramazan Kayan, yoğun katılımın sağlandığı bir programda okuyucularla bir araya geldi. Etkinlik, edebiyat ve kitaplar üzerine yapılan söyleşiyle devam etti.

söyleşi ve imza günü:

Programda Ramazan Kayan, katılımcılarla edebiyat üzerine sohbet etti ve soru-cevap bölümünde okuyucuların ilgisini çeken konulara değindi. Söyleşinin ardından yazar, kitaplarını imzalayarak okurlarla birebir iletişim kurdu ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

plaket takdimi ve teşekkürler:

Etkinlik sonunda Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kültür ve edebiyat hayatına katkılarından dolayı Ramazan Kayan'a bir plaket takdim etti. Kâhta Belediyesi yetkilileri de yazara ve etkinliğe gösterilen yoğun ilgi için vatandaşlara teşekkür etti.

Etkinlik boyunca görülen yoğun katılım ve okurların aktif katılımı, Kitap Günleri'nin ilçe kültür hayatında önem taşıdığını ortaya koydu.

YAZAR RAMAZAN KAYAN, KÂHTA 2. KİTAP GÜNLERİ’NDE OKURLARIYLA BULUŞTU

YAZAR RAMAZAN KAYAN, KÂHTA 2. KİTAP GÜNLERİ’NDE OKURLARIYLA BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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