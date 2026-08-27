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Serdivan'da jandarmadan kaçak tütün baskını: yüz binler makaron ve 120 kilo tütün ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Serdivan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 160 bin boş, 100 bin dolu makaron ve 120 kg kaçak tütün ele geçirildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Serdivan'da jandarmadan kaçak tütün baskını: yüz binler makaron ve 120 kilo tütün ele geçirildi

Serdivan'da jandarmadan kaçak tütün baskını: yüz binler makaron ve 120 kilo tütün ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Serdivan ilçesinde bir dizi adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, operasyonun kapsamını ortaya koydu.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda toplam 160 bin adet boş makaron ile 100 bin adet doldurulmuş makaron bulundu. Ayrıca 120 kilogram kaçak tütün, 20 adet elektronik sigara ve 1 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Bulunan materyallerin miktarı, operasyonun büyüklüğünü ve ticari amaç taşıyan bir faaliyetin izlerini gösteriyor.

soruşturma ve hukuki süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında gerekli deliller toplanarak adli işlem başlatıldı. Soruşturma, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor ve ele geçirilen malzemelerin kaynağı ile dağıtım zincirinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

SAKARYA&#039;NIN SERDİVAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA YÜZ BİNLERCE BOŞ VE DOLU MAKARON İLE KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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