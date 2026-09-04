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Kavşakta çarpışma anı kameraya yansıdı: motosiklet sürücüsü yola savruldu

Kırıkkale'de Özuğurlu Kavşağı'nda otomobille motosikletin çarpıştığı anlar kameraya yansıdı; sürücü yaralanıp Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:59

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta çarpışma anı kameraya yansıdı: motosiklet sürücüsü yola savruldu

Kırıkkale'de kavşakta yaşanan çarpışma

Kırıkkale'de Millet Bulvarı Özuğurlu Kavşağı yakınlarında otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 71 ADF 171 plakalı Peugeot marka otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada, T.S. yönetimindeki 71 AES 583 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kısa sürede olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan T.S., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle otoparka alındı.

görüntülerde neler görülüyor:

Güvenlik kamerası kayıtlarında otomobilin kavşağa girip dönüş yaptığı an ile motosikletin kavşağa doğru geldiği anlar yer alıyor. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsünün savrulması ve otomobilin kısa sürede durması net biçimde görülüyor.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Bodur, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "O kadar hızlı geldi ki anlayamadık. Burası boştu, birden geldi çarptı. Az bir mesafeyi koruyamadı. Çok hızlı girmeseydi zaten böyle olmazdı" dedi.

KIRIKKALE&#039;DE KAVŞAKTA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN SAVRULDUĞU ANLAR GÜVENLİK...

KIRIKKALE'DE KAVŞAKTA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN SAVRULDUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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