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Başkan Öntürk gençlerin başarılarını ödüllendirdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, YKS ve LGS'de dereceye giren öğrencileri Antakya'da ödüllendirdi; dizüstü hediye, 30 bin TL burs ve seyahat desteği sağlandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 00:55

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Başkan Öntürk gençlerin başarılarını ödüllendirdi

tören ve katılımcılar:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında dereceye giren öğrenciler için bir tören düzenledi. Tören, Antakya Kisecik Yerleşkesi Gastronomievinde gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında Başkan Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, HBB bürokratları, öğrenciler ve aileleri yer aldı.

ödül ve destek paketleri:

Tören kapsamında YKS'de Türkiye genelinde ilk 1000'e giren 25 öğrenci ile LGS'de Hatay'da ilk 10'a giren 8 öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye edildi. Ayrıca Başkan Öntürk, başarılı öğrencilere bu yıl için 30 bin TL burs desteği verileceğini açıkladı. Üniversiteye yerleşen öğrenciler içinse bavul ve yol harçlığı desteğinin sürdürüleceği bildirildi.

öğrencilere ve ailelere mesaj:

Törende konuşan Mehmet Öntürk, öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri tebrik ederek gençlerin başarılarından duydukları gururu dile getirdi. Öntürk, HBB olarak eğitime yönelik desteğin devam edeceğini vurguladı ve gençlerin geleceğe hazırlanması için sağlanan materyal ve mali desteklerin önemine işaret etti.

HBB BAŞKANI MEHMET ÖNTÜRK, YKS VE LGS’DE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİNİ TAKDİM...

HBB BAŞKANI MEHMET ÖNTÜRK, YKS VE LGS’DE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİNİ TAKDİM ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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