Kavşakta çarpışma sonrası motosiklet 20 metre sürüklendi

Kavşakta çarpışma: motosiklet sürüklendi

Karaman'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir cip ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu sürücü yaralandı ve motosiklet uzun bir mesafe sürüklendi. Olay, Pirireis Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleşti.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, S.B. (38) idaresindeki 21 AES 716 plakalı cip ile E.K. (37) yönetimindeki 70 ADD 471 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Sağlık ve güvenlik müdahalesi:

Kaza haberinin ulaşması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü E.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza noktasında güvenlik önlemleri aldı ve çevrede inceleme yaptı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında çarpışmanın nedenleri ve kusur durumunun belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KARAMAN’DA CİP İLE MOTOSİKLETİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.