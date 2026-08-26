Kavşakta zincirleme çarpışma: Aydın Efeler'de üç araçta maddi hasar

Kaza yeri ve araç plakaları:

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı ile Kıbrıs Caddesi'nin kesiştiği kavşakta zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda 09 EN 365, 48 ANE 087 ve 35 YGZ 61 plakalı araçlar çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu; yapılan ilk değerlendirmede can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Ekip müdahalesi ve inceleme:

Kazanın hemen ardından bölgeye trafik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme ve hasar tespit çalışmaları yaptı.

Kazayla ilgili resmi işlemler başlatıldı; yetkililer, olayın seyrine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

AYDIN’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI