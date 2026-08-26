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Kavşakta zincirleme çarpışma: Aydın Efeler'de üç araçta maddi hasar

Aydın Efeler'de Adnan Menderes Bulvarı ile Kıbrıs Caddesi kavşağında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sadece maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta zincirleme çarpışma: Aydın Efeler'de üç araçta maddi hasar

Kaza yeri ve araç plakaları:

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı ile Kıbrıs Caddesi'nin kesiştiği kavşakta zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda 09 EN 365, 48 ANE 087 ve 35 YGZ 61 plakalı araçlar çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu; yapılan ilk değerlendirmede can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Ekip müdahalesi ve inceleme:

Kazanın hemen ardından bölgeye trafik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme ve hasar tespit çalışmaları yaptı.

Kazayla ilgili resmi işlemler başlatıldı; yetkililer, olayın seyrine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

AYDIN’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

AYDIN’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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