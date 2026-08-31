Kayabelen'de zafer gecesi: Büyük Taarruz'un 104’üncü yılı anıldı

etkinlikte neler yaşandı:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Kayabelen köyünde düzenlenen 'Büyük Taarruz Zafer Şenliği ve Birlik Gecesi', Büyük Taarruz'un 104’üncü yıl dönümünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program, bölgenin tarihî önemi ve zaferin anlamını canlı tutma amacıyla planlandı.

anma ve ikram:

Etkinlik kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Millî Mücadele'nin kahraman şehitleri anısına yemek ikramı yapıldı. Şehitler rahmet ve minnetle yad edilirken, Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesi katılımcılara hatırlatıldı.

söyleşi ve sanat programı:

Gecede Bolvadin Hoyek Halk Oyunları Ekibi sahne alarak yerel kültürü öne çıkardı. Tarih araştırmacıları Tarık Özaşkın ve Hakan Yılmaz ise Büyük Taarruz ve Millî Mücadele dönemine ilişkin değerlendirme ve bilgi paylaşımlarında bulundu. Programın sanat bölümünde sevilen isim Tolga Çandar konser verdi; katılımcılar Çandar'ın eserleri eşliğinde coşkulu anlar yaşadı.

yerel birlik ve tarih bilinci:

Kayabelen'deki gece, zafer coşkusunun yanı sıra birlik ve dayanışma duygusunun güçlendiği bir buluşma niteliğindeydi. Etkinlik, bölge halkının tarihe sahip çıkma ve gelecek kuşaklara aktarma çabasını gözler önüne serdi.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNE BAĞLI KAYABELEN KÖYÜNDE, BÜYÜK TAARRUZ’UN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA "BÜYÜK TAARRUZ ZAFER ŞENLİĞİ VE BİRLİK GECESİ" DÜZENLENDİ.