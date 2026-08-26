Kayapınar'da yerleşime yakın kuru ot yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü

Kayapınar'da gece çıkan arazide yangın

Diyarbakır'da yerleşim yerine yakın bir arazide yangın paniğe neden oldu. Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi 4’üncü sanayi sitesi civarında, kuru otların bulunduğu alanda başladı.

Alevler kısa sürede yayıldı ve çevrede korku yarattı; bölge sakinlerinin ve yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kontrol:

İtfaiye ekiplerinin yoğun ve koordineli müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Ekipler alevlerin tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmalarına öncelik verdi.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı ve bölgedeki güvenlik ile çevresel risklerin değerlendirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kontrol altına alınması, olası can ve mal kaybının önüne geçilmesinde belirleyici oldu.

DİYARBAKIR’DA YERLEŞİM YERİNE YAKIN BİR ARAZİDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.