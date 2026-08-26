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Kaybolan 79 yaşındaki alzaymır hastası zeytinlikte jandarma tarafından bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün kaybolan 79 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Cihan, yoğun arama sonucu zeytinlikte jandarma tarafından sağ bulundu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaybolan 79 yaşındaki alzaymır hastası zeytinlikte jandarma tarafından bulundu

Olayın gelişimi:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinde 79 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Cihan, Sazlı altı mevkiindeki yazlıktan evinden ayrılarak İstanbul'a gideceğini söyledi. Yakınları Cihan'dan haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Sazlı köyü çevresindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda kapsamlı arama başlatıldı. Çalışmalara AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri destek verdi; aramalar saha ekipleriyle yoğun şekilde sürdürüldü ve operasyon ikinci güne taşındı.

Bulunuşu ve sağlık durumu:

Arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde, jandarma komando ekipleri tarafından zeytinlik arazide Cihan sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolleri için ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cihan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE DÜN SABAH SAATLERİNDE KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI ZEYTİNLİK ARAZİDE...

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE DÜN SABAH SAATLERİNDE KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI ZEYTİNLİK ARAZİDE SAĞ OLARAK BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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