Kaybolan eşek Protokol Yolu'nda çekiciye yüklendi, sahibi gece ceza ödeyip aldı

Kaybolan eşek Protokol Yolu'nda yediemine götürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaybolan bir eşek, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerince bulundu ve çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Olay, sosyal medyaya düşen görüntüler ve gecenin ilerleyen saatlerinde eşeğine kavuşan sahibinin ödemek zorunda kaldığı ceza ile dikkat çekti.

Bulunuş ve yediemine götürülme:

Sosyal medyada yayılan bir video sayesinde eşeğinin yerini öğrenen sahibi Orhan Figan, hayvanın Protokol Yolu'nda olduğu bilgisini aldı. Vatandaşların 112'yi araması ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle, ekipler hayvanı zarar vermeden sıkı bağlayarak çekiciyle yediemine taşıdı. Görüntülerde eşeğin normal bir araç gibi çekiciye yüklendiği ve sonrasında otoparka indirildiği görülüyor.

Sahibinin çabası ve teslim alma süreci: