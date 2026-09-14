Kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında çelişkili ifadeler: anne bu kez cinayeti işaret etti

Olayın gelişimi:

Sivas’ın Divriği ilçesinde 3 gündür aranan 11 aylık bebek Büşra ile ilgili soruşturmada yeni bir iddia ortaya çıktı. Kırsalda hayvancılıkla uğraşan aile, 2 gün önce E.B. tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. AFAD ve Jandarma ekipleri bölgedeki kırsalda arama çalışması başlattı. Aile ilk aşamada bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü; ancak daha sonra ifade değişiklikleri soruşturmayı farklı bir yöne çekti.

Gözaltılar ve soruşturma süreci:

Annenin ilk ifadesinde bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etmesi üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Savcılık koordinesinde yapılan çalışmada baba Y.B. ile olaya ilişkin olduğu düşünülen K.D., Ö.B., R.B., M.R.B. gözaltına alındı. Şüpheli görülen anne E.B. de gözaltına alınırken, 24 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından ek süre talep edildi. Bugün de olayla ilgili bilgisi olduğu düşünülen 3 kişi daha gözaltına alındı; şu an için gözaltındaki sayısı toplam 9 kişiye ulaşıyor.

Arama çalışmaları ve yeni iddia:

Gözaltındaki 9 kişinin ifadeleri sürerken anne E.B. ifadesini değiştirerek, bebeğin babası tarafından öldürülerek hayvancılık yaptıkları bölgeye gömüldüğünü iddia etti. Bu iddia üzerine bölgede kadavra köpekleriyle yeni bir arama başlatıldı, ancak henüz cesede ulaşılamadı. Arama çalışmaları ve soruşturma işlemleri savcılık gözetiminde devam ediyor.

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