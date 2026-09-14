Dolar 48,6150 +0,12%
Euro 56,2227 -0,17%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.802,06 -1,29%
EUR/USD 1,1562 -0,34%
Brent Petrol 106,09 +1,41%
--°

Dalaman açıklarında lastik bottaki üçü çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik botta, üçü çocuk olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 18:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Dalaman açıklarında lastik bottaki üçü çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

Dalaman açıklarındaki müdahale:

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında hareket halindeki bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı.

Gelen ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları bölgeye intikal etti ve hareket halindeki lastik botu durdurdu.

yapılan tespit ve sayı:

Yapılan kontrolde, lastik bot içindeki kişilerin kimlik ve durum tespitine yönelik işlemler yapılırken, üçü çocuk olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili alınan ihbar üzerine yürütülen müdahale sonucu göçmenlerin bot içinde tespit edilerek Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulduğu bildirildi.

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİ AÇIKLARINDA HAREKET HALİNDEKİ LASTİK BOT İÇİNDE ÜÇÜ ÇOCUK 39 DÜZENSİZ...

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİ AÇIKLARINDA HAREKET HALİNDEKİ LASTİK BOT İÇİNDE ÜÇÜ ÇOCUK 39 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dron kamerası Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün koltuk hamlesini kayıt altına al...
images

Kardeşler arasındaki yol ve arazi anlaşmazlığı Ünye'de can aldı
images

Paşacık'ta camdan düşen 18 yaşındaki genç kızın tedavisi sürüyor
images

Antalyada 15 adrese eş zamanlı baskın: 'Sokaklar Güvende' operasyonunda çok sayı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yargı hizmetlerinin verimliliği masaya yatırıldı: HSK Eskişehir'de

Kardeşler arasındaki yol ve arazi anlaşmazlığı Ünye'de can aldı

Kazım Karabekir'de hedef üç puan, Erzurumspor hazırlıklarını yoğunlaştırdı

Okul güvenliğine takviye: bahçe görevlilerine 2 bin 800 el dedektörü

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu