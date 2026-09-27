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Üreten gençlerle istihdam köprüsü: Arnavutköy buluşması

Bakan Vedat Işıkhan, Arnavutköy'de düzenlenen İstihdam Buluşmaları'nda işveren, iş arayan ve ABİM aracılığıyla işe başlayanları bir araya getiren çalışmaları değerlendirdi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 19:09

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 19:11

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Üreten gençlerle istihdam köprüsü: Arnavutköy buluşması

Arnavutköy'de işveren ve iş arayanlar buluştu

Arnavutköy Belediyesi tarafından Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Buluşmaları programında, iş arayan vatandaşlar, işveren temsilcileri ve Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM) aracılığıyla iş sahibi olan kişiler bir araya geldi. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ile iş dünyası temsilcileri ve İŞKUR yetkilileri katıldı.

Bakan Işıkhan'ın mesajı:

Bakan Işıkhan, konuşmasında, Bu ülkenin asıl gücü çalışan, üreten, alın teri döken insanıdır ifadesine vurgu yaparak devlet olarak emeğin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Işıkhan, iş arayanlarla işverenleri buluşturma, yeni istihdam alanları oluşturma ve çalışma hayatını güçlendirme hedeflerine işaret ederek, Arnavutköy Belediye Başkanı, ABİM, İŞKUR ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca işe başlayanlara hayırlı, bereketli ve uzun soluklu bir çalışma hayatı diledi.

ABİM'in verileri ve Arnavutköy hedefleri:

Başkan Mustafa Candaroğlu, ABİM'in ilçede iş ve istihdam ilişkisini güçlendiren bir köprü olduğunu vurguladı. Candaroğlu, merkezde 15 bine yakın aktif CV bulunduğunu, sistemde 900 firma yer aldığını ve her hafta düzenlenen toplu iş mülakatlarıyla doğrudan eşleştirmeler yaptıklarını aktardı. Başkan, ABİM aracılığıyla her yıl ortalama 2 bin 500 vatandaşın istihdam edilmesine vesile olduklarını belirtti.

Candaroğlu, ABİM'den umutla içeri girip kendi ayakları üzerinde duran, ailesine ve şehre katkı sağlayan kişilerin bugün salonda yer almasının bu yaklaşımın doğruluğunu gösterdiğini söyledi. Arnavutköy'ün üretim ve istihdam kapasitesini yükseltmeyi amaçladıklarını; hedeflerinin ilçe ve ülke ölçeğinde üretken ve dinamik bir merkez haline gelmek olduğunu ifade etti.

Program, farklı sektörlerdeki istihdam olanaklarının görüşüldüğü, işverenlerle iş arayanların doğrudan temas kurduğu bir platform işlevi gördü ve yerelde iş bulma süreçlerinin hızlandırılması yönünde somut adımların atılması hedeflendi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN, ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN, ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "İSTİHDAM BULUŞMALARI" PROGRAMINA KATILDI. İŞVERENLER, İŞ ARAYANLAR VE ABİM ARACILIĞIYLA İŞ SAHİBİ OLAN VATANDAŞLARIN BULUŞTUĞU PROGRAMDA, İLÇEDEKİ İSTİHDAM ÇALIŞMALARI ELE ALINDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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