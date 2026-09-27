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Pınarönü'de bilinmeyen nedenle alev alan otomobil hurdaya döndü

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Pınarönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde sürücüsü belirlenemeyen otomobil aniden alev alarak kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pınarönü'de bilinmeyen nedenle alev alan otomobil hurdaya döndü

Olayın gelişimi:

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Pınarönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil aniden yanmaya başladı. Kısa sürede araç alev topuna döndü ve çevrede dikkat çekti.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye giden Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonrasında otomobil ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale geldi.

İnceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili olarak yetkililerin araştırması sürüyor. Olayla ilgili başka detaylara ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Yanan otomobil hurdada döndü

Yanan otomobil hurdada döndü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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