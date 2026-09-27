Pınarönü'de bilinmeyen nedenle alev alan otomobil hurdaya döndü

Olayın gelişimi:
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Pınarönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil aniden yanmaya başladı. Kısa sürede araç alev topuna döndü ve çevrede dikkat çekti.
Müdahale ve hasar:
İhbar üzerine bölgeye giden Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonrasında otomobil ağır hasar görmüş ve kullanılamaz hale geldi.
İnceleme:
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili olarak yetkililerin araştırması sürüyor. Olayla ilgili başka detaylara ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
Yanan otomobil hurdada döndü
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!