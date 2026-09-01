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Kayıp Mehmet Akhan'ın 9 günlük arayışı bitti: Fırat Nehri'nde cesedi bulundu

Gaziantep'te 9 gündür kayıp olan Mehmet Akhan'ın cansız bedeni, Fırat Nehri'ndeki bir balık tesisinin ağına takılan ceset üzerinden tespit edildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayıp Mehmet Akhan'ın 9 günlük arayışı bitti: Fırat Nehri'nde cesedi bulundu

Kayıp Mehmet Akhan'ın 9 günlük arayışı bitti: Fırat Nehri'nde cesedi bulundu

Gaziantep'te yaklaşık 9 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Akhan (34) için yürütülen arama çalışmaları bu sabah sonuca ulaştı. Fırat Nehri üzerindeki bir balık tesisinde çalışan işçiler, ağlara takılan bir ceset fark etti.

Arama ve buluş anı:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre ağlara takılan cesedin, 9 gündür kayıp olan Akhan'a ait olduğu tespit edildi. Olay, bölgede yürütülen arama çalışmaları kapsamında değerlendirildi.

Resmi işlemler ve kaldırılma:

Ceset, kesin kimlik tespiti ve adli işlemler için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, kimlik ve gerekli incelemelerin ardından sürecin devam edeceğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. Bölgedeki arama faaliyetleri ve yapılan incelemeler, olayın aydınlatılmasına yönelik adımlar arasında yer alıyor.

GAZİANTEP’TE 9 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 34 YAŞINDAKİ MEHMET AKHAN’IN CANSIZ BEDENİNE...

GAZİANTEP’TE 9 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 34 YAŞINDAKİ MEHMET AKHAN’IN CANSIZ BEDENİNE FIRAT NEHRİ’NDE ULAŞILDI. GAZİANTEP’TE 9 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 34 YAŞINDAKİ MEHMET AKHAN’IN CANSIZ BEDENİNE FIRAT NEHRİ’NDE ULAŞILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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