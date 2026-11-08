Kaymakam Ali Ekber Ateş eğitim süreçlerini yerinde değerlendirdi

Kaymakamın okul ziyareti:

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Gazi Mustafa Kemal İlkokulunu ziyaret ederek okulun genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin kapsamı:

Okul yönetimi tarafından karşılanan heyet, eğitim-öğretim faaliyetleri, sınıf mevcutları ve altyapı ile ilgili yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı. Ziyarette öğrencilerin eğitim süreçleri, sürdürülen projeler ve okul bünyesindeki faaliyetlerin uygulama biçimi ele alındı.

Değerlendirme ve takip:

Kaymakam Ateş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Madran, elde edilen veriler doğrultusunda yürütülen eğitim çalışmalarını değerlendirdi ve okul yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret, okulda yapılan incelemeler ve değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ, GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKOKULUNU ZİYARET EDEREK OKULUN GENEL DURUMU VE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.