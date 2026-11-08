Kocasinan’da gönül seferberliği: binlerce aileye kış desteği

projenin kapsamı ve hedefi:

Kocasinan Belediyesi, 2017'de hayata geçirdiği Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenli yardım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye yetkilileri, proje kapsamında bu yıl itibarıyla yaklaşık 6 bin 300 aileye ulaşıldığını belirtiyor. Çalışmanın odağında maddi yardımdan öte, toplumsal dayanışma ve psikososyal destek sağlamak bulunuyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmet anlayışlarını insan odaklı olarak tanımlayarak, "Her eve, her gönüle dokunan hizmetlerimizle Türkiye’ye örnek oluyoruz" ifadelerini kullandı. Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik faaliyetlerinin kente ve hizmetlere yön veren en önemli önceliklerden biri olduğunu vurguladı.

dost eli uygulamaları ve hizmet modeli:

Kocasinan’da sosyal yardım ağı, yalnızca tek seferlik desteklerle sınırlı kalmıyor; Dost Eli çatısı altında çalışan uygulamalar yıl boyu devam eden bir mekanizma oluşturuyor. Bu kapsamda hem gıda hem de giyim desteği sunan Dost Market ve Dost Mağaza hizmete alınmış durumda. Bu merkezler ihtiyaç sahibi vatandaşlara modern ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Başvurular, Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşların sosyal durumları ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiriliyor. Aileler nüfus ve ihtiyaç durumlarına göre sınıflandırılıyor; uygun görülenlere 'Dost Eli' alışveriş kartı tanımlanıyor. Kartlara yüklenen para puan limitleri dahilinde vatandaşlar ücretsiz alışveriş yapabiliyor.

gönül köprüleri ve toplumsal etki:

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal yardımların yalnızca maddi bir operasyon olmadığını, aynı zamanda "gönül köprüleri" kurduğunu söyleyerek hizmetin amacını özetledi: "Bizim en büyük gayemiz, hiçbir hemşehrimizin kendisini yalnız hissetmemesi, ihtiyaç duyduğu anda yanında olduğumuzu bilmesidir." Çolakbayrakdar ayrıca, "Uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmıyoruz" sözleriyle belediyenin dayanışma prensibini ifade etti.

Belediye, bu yardımları hayırsever katkıları ve yerel dayanışma ruhuyla yürütüyor; başkan, projeye destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ettiğini belirtti. Uygulamanın örgütlenme biçimi ve kartlı sistem, yardımların düzenli ve onurlu biçimde ulaştırılmasına olanak veriyor ve sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilebilecek bir model oluşturuyor.

Sonuç olarak Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile sağlanan kışlık kıyafet desteği ve Dost Eli kart uygulaması, belediyenin sosyal hizmet anlayışını somutlaştırıyor; belediye yetkilileri, kentin her köşesine ulaşıp ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguluyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, 2017 YILINDA HAYATA GEÇİRİLEN ‘KOCASİNAN GÖNÜLLÜSÜ PROJESİ’ KAPSAMINDA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK KIŞLIK KIYAFET DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR