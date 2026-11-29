Gestaş duyurdu:

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege bölgesinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım Pazar günü yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen hatlar ve kapsamı:

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında tarifede bulunan planlı seferlerin tamamının iptal edildiği belirtildi. Kararın, bölgedeki meteorolojik koşulların güvenli ulaşımı olumsuz etkilemesi nedeniyle alındığı vurgulandı.

Neden iptal edildi ve etkileri:

Firma, seferlerin iptal gerekçesini olumsuz hava şartları olarak duyurdu; yetkililer deniz ve rüzgar koşullarının yolcu ve araç taşımacılığında risk oluşturduğunu ifade etti. Bu durum adalara ulaşımda aksamalara yol açarken, bölge sakinleri ve ziyaretçiler planlarını gözden geçirmek zorunda kalacak.

Yolculara tavsiyeler:

Seyahat etmeyi düşünen yolcuların, feribot seferleri, bilet iadeleri ve olası yeni düzenlemeler için Gestaş yetkililerinin ve resmi duyuru kanallarının güncellemelerini takip etmeleri öneriliyor. Firma tarafından yapılacak ek bilgilendirmeler yolculara iletilecek.

ÇANAKKALE'NİN KUZEY EGE DENİZİ'NDEKİ BOZCAADA VE GÖKÇEADA İLÇELERİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN TARİFELİ TÜM FERİBOT SEFERLERİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.