Fethiyespor 5-0 İskenderunspor

Fethiyespor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında taraftarı önünde İskenderunspor'u 5-0 mağlup etti. Maç, Fethiye İlçe Stadı'nda oynandı ve ev sahibi ekip ikinci yarıda rakip savunmayı çökerterek farklı bir galibiyet elde etti.

maç detayı:

İlk yarıda dengeyi bozan isim Uğur Ayhan (dk. 31) oldu. İkinci yarıda sahneye çıkan Enes Şahin, dakikalar 57 ve 62'de attığı gollerle skorun 3-0'a gelmesini sağladı. Oyuna sonradan giren Kerem Pala (dk. 85) farkı dörde çıkardı, maçın son anlarında Muhammed Akarslan (dk. 90+3) skoru 5-0'a taşıdı. İskenderunspor'da dakikası 48'de Talha Erdoğan kırmızı kart gördü ve takımını sayı açısından dezavantajlı duruma düşürdü.

kadrolar ve değişiklikler:

Hakemler: Furkan Sarıoğlan, Çağlar Demirkıran, Erdinç Tufan.

Fethiyespor: Nurullah Aslan, Cengiz Demir, Şahan Akyüz, Eren Erdoğan (İsmail Erdoğan dk. 59), Muhammed Akarslan, İrfan Akgün (Okan Dernek dk. 66), Uğur Ayhan (Eray Karataş dk. 77), Bora Aydınlık, Alberk Koç, Deniz Erdoğan (Kerem Pala dk. 59), Enes Şahin (Yusuf Türk dk. 77).

İskenderunspor: Cengizhan Şarlı, Hüseyin Biler, Erbay Eker (Baran Asyalı dk. 85), Hüseyin İçlek, Furkan Enes Uyar (Eymen Emir dk. 85), Talha Erdoğan, Ulaş Yılmaz, Mustafa Kapı (Hasan Emir Balcı dk. 85), Necati Genç (Sevan Albay dk. 66), İsmail Yaşar, Ömer Gür (Ali Gücenmez dk. 73).

Sarı kartlar: Hüseyin İçlek, Cengizhan Şarlı (İskenderunspor); Eren Erdoğan, Bora Aydınlık, Şahan Akyüz (Fethiyespor). Kırmızı kart: Talha Erdoğan (dk. 48).

Fethiyespor'un hücumda isabetli ve bitirici oyunuyla rakip savunmayı zorladığı maçta, ev sahibi ekip hem etkin pres hem de hızlı hücum organizasyonlarıyla net fırsatlar buldu. İskenderunspor ise eksik kalmanın etkisiyle geri dönmekte zorlandı.

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP’UN 14. HAFTASINDA FETHİYESPOR, SAHASINDA İSKENDERUNSPOR’U KONUK ETTİ. KARŞILAŞMAYI EV SAHİBİ EKİP 5-0 KAZANDI.