Başiskele'de yağışa karşı yerinde müdahale seferberliği

Başiskele Belediyesi sahada

Başiskele Belediyesi, ilçede dün öğleden sonra başlayıp etkisini artıran şiddetli yağışın ardından tüm birimleriyle sahada çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede organize olarak öncelikli müdahalelere odaklandı ve olumsuz etkilerin azaltılmasını hedefledi.

çalışma düzeni ve müdahaleler:

Ekipler gece boyunca vardiyalar halinde görev yaptı; gelen ihbarlar değerlendirildi, gerekli noktalara hızla müdahale edildi ve hasar riski bulunan alanlarda önlemler alındı. Belediyenin önceliği vatandaşların mağduriyet yaşamamasıdır.

koordinasyon ve takip:

Belediye, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde ilçe genelindeki gelişmeleri yakından takip etti. Gelen bildirimler ilgili birimlere yönlendirildi, müdahale gerektiren durumlar anlık olarak raporlandı ve saha ekipleri bilgilendirildi.

Başiskele Belediyesi, yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmaların sürdüğünü ve gerektiğinde ek müdahalelerin yapılacağını duyurdu.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ, İLÇEDE DÜN ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYARAK ETKİSİNİ ARTIRAN ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN TÜM BİRİMLERİYLE SAHADA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.