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Kaynarca’da sağanak sonrası evde mahsur kalanlar kepçeyle tahliye edildi

Kaynarca'da etkili sağanak sokakları göle çevirdi; Uzunalan Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalanlar iş makinesinin kepçesiyle tahliye edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaynarca’da sağanak sonrası evde mahsur kalanlar kepçeyle tahliye edildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, mahalle sokaklarını su altında bırakarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddeti nedeniyle bazı ev sakinleri evlerinden çıkamaz hale geldi.

su baskınının yaşandığı alan:

Etkinin en belirgin olduğu yerlerden biri Uzunalan Mahallesi oldu. Mahalledeki Hayaller Sokak ve çevresi suyla dolarak adeta göle döndü; yükselen su seviyesi nedeniyle birçok sokak kullanılamaz hale geldi.

kurtarma ve tahliye çalışmaları:

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler ve iş makineleri sevk edildi. Su seviyesinin yükselmesiyle evlerinden çıkamayan mahalle sakinlerinin kurtarılmasında iş makinesinin kepçesi kullanıldı; vatandaşlar kepçenin kovasına bindirilerek güvenli bölgelere taşındı.

Bölgedeki tahliye çalışmaları ve su tahliye çabaları devam ediyor. Kepçeyle kurtarma anları, mahalle sakinlerinin kısa sürede güvenli bölgeye ulaştırılmasında belirleyici oldu ve dikkat çekti.

Olayda yaralanma veya can kaybı bilgisi paylaşılmadı; yetkililer su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarına öncelik veriyor.

SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SOKAKLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ....

SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SOKAKLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ. SULARIN YÜKSELMESİYLE EVLERİNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR İSE BÖLGEYE SEVK EDİLEN İŞ MAKİNESİNİN KEPÇESİYLE KURTARILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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