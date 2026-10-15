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Samsun'da acılı günlerde omuzda duran hizmet: 29 araçla 7/24 cenaze desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 14 ilçede 29 araçla haftanın 7 günü, günün 24 saati ücretsiz cenaze nakli, yıkama, kefenleme ve mezarlık bakımı sağlıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da acılı günlerde omuzda duran hizmet: 29 araçla 7/24 cenaze desteği

Samsun'da acılı günlerde omuzda duran hizmet

Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en zor anlarında yükü paylaşmak üzere kapsamlı cenaze hizmetleri sunuyor. 14 ilçede yaygınlaşan hizmet ağı, ailelere hem maddi hem de lojistik destek sağlamak amacıyla organize ediliyor.

hizmet kapsamı:

Belediye, cenaze sürecinin tüm aşamalarında destek veriyor. Cenaze nakli, yıkama ve kefenleme, mezar tahtası temini ve mezar kazım işlemleri belediye tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. İhtiyaç duyan vatandaşlara ayrıca taziye çadırı kurulması ve ulaşım desteği sağlanıyor; amaç, acıyı yaşayan ailelerin yükünü hafifletmek.

filo ve ulaşılabilirlik:

Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 29 cenaze nakil aracı ile görev yapıyor. Bu modern ve donanımlı filo sayesinde işlemler, 7/24 olacak biçimde yürütülüyor; şehir içi ve şehir dışı nakil işlemleri de aynı hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

mezarlık bakım çalışmaları:

Cenaze hizmetleri yalnızca defin sürecini kapsamayacak şekilde planlandı; kent genelindeki mezarlıklarda bakım, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları yıl boyunca aralıksız sürdürülüyor. Ot biçme, ağaç budama ve çevre düzenlemesi gibi periyodik çalışmalar mezarlıkların düzenli ve saygılı bir ortam olarak korunmasına katkı sağlıyor.

Belediyenin bu organizasyonu, acılı günlerde vatandaşların yanında olmayı hedeflerken, hizmetlerin ücretsiz ve erişilebilir olması toplum desteğinin merkezine yerleştiriliyor. Ailelerin pratik ihtiyaçlarına yönelik üretken bir yaklaşım benimsenmiş durumda.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 14 İLÇEDE CENAZE NAKİL HİZMETLERİNİ 7 GÜN 24 SAAT ANLAYIŞI İLE...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 14 İLÇEDE CENAZE NAKİL HİZMETLERİNİ 7 GÜN 24 SAAT ANLAYIŞI İLE SÜRDÜRÜYOR. VATANDAŞLARIN EN ZOR VE ACILI GÜNLERİNDE YANLARINDA OLAN BÜYÜKŞEHİR; BİR TARAFTAN DA ŞEHİR GENELİNDEKİ MEZARLIKLARDA BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI KESİNTİSİZ YÜRÜTÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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