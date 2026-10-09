Kaynarca meslek lisesi öğrencileri tek denemede devreyi çalıştırıp TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldu

İlçe okulundan büyük başarı: TEKNOFEST 2026'da birincilik:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilk kez katıldıkları TEKNOFEST 2026 Mesleki Yetenek Yarışması "Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama" kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Yarışmada, rakiplerinin çalıştıramadığı karmaşık devre şeması, takımın uygulamasıyla tek denemede sorunsuz çalıştı ve jüriyi etkiledi.

proje ve final etabı:

Takımın danışman öğretmeni Ahmet Gürcan, proje sürecini ve finalde karşılaştıkları zorluğu şöyle anlattı: "Projemiz elektrik kumanda pano tesisatı uygulama kategorisi. Bunu seçme amacımız tek bir alanda olması ve geçen yıl öğrencilerin bu konu üzerine ders almaları. Fatih hocamız da öğrencileri çok iyi yetiştirdi."

Gürcan, ilk aşamada okul ortamında test ettikleri projeyi videoya çekip başvuruya eklediklerini belirtti. Öğrencilerin hazırladığı çalışma, bir mobilya atölyesindeki daire testereyi uzaktan başlatıp güvenli şekilde çalıştıran ve kesme işlemi bittikten sonra otomatik durma sağlayan bir simülasyon içeriyordu. Sistemin kabul edilmesiyle finale yükseldiklerini söyleyen Gürcan, finalde karşılarına çıkan devrenin "zaman ayarlı çalıştırma ve dinamik frenleme" üzerine kurulu, karmaşık bir düzenek olduğunu aktardı.

Gürcan, "Bizim yaptığımızı başka hiçbir takım çalıştırmadı. Bilinmedik bir devreydi. Çocuklar şemaya bakarak ne gördülerse birebir uyguladılar ve devre sorunsuz bir şekilde tek denemede çalıştı" ifadelerini kullandı. Bu başarı, öğrencilerin şema okuma ve elektrik standartlarına uygun uygulama konusundaki yeterliliklerini ön plana çıkardı.

öğrencilerin deneyimleri ve mesajları:

Takım üyeleri yarışma sürecinin kendileri için unutulmaz olduğunu ve katılımın eğitsel getirilerini vurguladı. Öğrencilerden Emine Falıdüz duygularını, "TEKNOFEST yarışmasına ilk defa katıldık. Bu yarışmaya katıldığımızda bu kadar büyük bir heyecan içerisinde olacağımızı düşünmüyorduk. Oraya gittiğimizde adeta büyülendiğimi hissettim. Birinci olduktan sonra ilk başta inanamadım. 'Nasıl oldu, nasıl yaptık' dedim. Birinci ile ikinci arasındaki farkı görünce de baya şaşırdım. Çok mutlu oldum takım arkadaşlarımla beraber. Bu işi tek başıma yapmadım. Bir takım olarak bu işi gerçekleştirdik. Gelecekte yurt dışında eğitim gördükten sonra tekrardan Türkiye’ye gelerek ülkeme hizmet etmek istiyorum" şeklinde anlattı.

Hamza Ateş ise pratik eğitimin yararına dikkat çekti: "Pano derslerini 11. sınıfta zaten görmüştük. TEKNOFEST’de bu yüzden çok zorlanmadık. Bildiğimiz şeyleri yaptık. Birinci olmak güzeldi, ilk defa katıldık. Zorlukları oldu ama iyi geçti. Bu sayede bazı illerimizi de gezmiş olduk."

Deniz Aslıyüce meslek lisesine dair önyargılarını yıkan deneyimi paylaştı: "Meslek lisesini gördüğümde başta bir korkmuştum açıkçası. Ortamları sıkıntılıdır diye, dersler kötüdür diye. Geldiğimde gördüm ki dersleri mükemmel işliyorlar. Özellikle bizim lisemizde. Derslerimiz çok iyi, öğretmenlerimiz çok iyi, sınıf ortamımız çok iyi, ekipmanlarımız çok iyi. Benden sonraki nesillere tavsiyem, bence meslek lisesi okumaları gerekiyor. Bölüm olarak da elektriği seçebilirler. Gayet iyi bir bölüm. Elektrik bölümü aslında ileriki zamanlarda bitmeyecek bir meslek olarak devam edecek."

eğitim kalitesi ve kazanılan deneyim:

Danışman öğretmen Gürcan, TEKNOFEST ortamının öğrenciler üzerinde kalıcı bir etki bıraktığını ve katılımın hem teknik hem de kişisel gelişime katkı sağladığını söyledi: "TEKNOFEST bizim için büyük bir deneyim oldu. O ortamı görmek, o atmosferi solumak, başka insanların neler yaptığını görmek bambaşka bir duyguydu. Öğrencilerimiz Diyarbakır ve Şanlıurfa şehirlerini keşfetme imkanı da buldular. Bunların birçoğu unutulacak ama öğrencilerimiz açısından bu iki hafta bambaşka bir deneyim oldu."

Gürcan ayrıca okulun verdiği eğitimin ülke genelinde standartların üzerinde olduğunu vurguladı: "Biz burada bir ilçe okulu olarak verdiğimiz eğitim Türkiye standartlarında ve üzerinde bir eğitim. Biz aylarca TEKNOFEST için çalışmadık. Dönem sonunda aniden gelişen bir başvuru oldu. Yaz döneminde çok çalışma fırsatımız olmadı. Sadece süreci takip ettik ve içerisinde olduk. Öğrencilerimiz kendilerine güvenen bir şekilde yaptılar. 'Çok rahat yaparız' dediler ve yaptılar."

Kaynarca'dan çıkan bu ekip, hem teknik yeterlilikleri hem de takım çalışmasıyla ön plana çıkarak meslek liselerinin sunduğu eğitimin potansiyelini gözler önüne serdi. Başarı, öğrencilerin ve öğretmenlerin okulda verilen pratik eğitime güveninin, kısa sürede ortaya konulan disiplinli çalışmanın ve yarışma ortamında soğukkanlı kalmanın bir sonucu olarak değerlendirildi.

YARIŞMA SÜRECİNİ, YAŞADIKLARI HEYECANI VE MESLEK LİSESİ DENEYİMLERİNİ ANLATAN ŞAMPİYON TAKIM ÜYELERİ VE DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİ YARIŞMA HAKKINDA BİLGİLER VEREREK, OKULLARINDA VERİLEN EĞİTİMİN TÜRKİYE STANDARTLARINDA HATTA DAHA ÜZERİNDE OLDUĞUNU İFADE EDEREK MUTLULUKLARINI DİLE GETİRDİLER.