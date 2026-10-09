Ovabağ mevkiinde çarpışma sonrası araç yoldan çıktı, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Ovabağ mevkiinde seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yoldan çıkarak durdu.
Kaza yerinde ilk müdahale:
Haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı; yaralıya olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.
Soruşturma ve güvenlik önlemleri:
Güvenlik güçleri kaza alanında gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR’IN ÇINAR İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
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