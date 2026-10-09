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Ovabağ mevkiinde çarpışma sonrası araç yoldan çıktı, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Ovabağ mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. 112 ve güvenlik güçleri sevk edilip, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ovabağ mevkiinde çarpışma sonrası araç yoldan çıktı, 1 kişi yaralandı

Ovabağ mevkiinde çarpışma sonrası araç yoldan çıktı, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Ovabağ mevkiinde seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yoldan çıkarak durdu.

Kaza yerinde ilk müdahale:

Haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı; yaralıya olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Güvenlik güçleri kaza alanında gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN ÇINAR İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

DİYARBAKIR’IN ÇINAR İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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