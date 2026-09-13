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Kayseri 1. amatör küme fikstürü 15 eylülde çekilecek

Kayseri 1. Amatör Küme'nin 2026-2027 sezon fikstürü, 15 Eylül 2026 Salı saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde çekilecek; ligde 19 takım iki grupta yarışacak.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri 1. amatör küme fikstürü 15 eylülde çekilecek

fikstür çekimi detayları:

Kayseri 1. Amatör Küme'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 15 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. İşlemler Sümer Amatör Evi adresinde yapılacak olup, etkinlik saat 19.00'da başlayacak.

takımlar ve lig düzeni:

Yeni sezonda toplam 19 takım mücadele edecek. Takımlar, sezon boyunca iki grup halinde karşılaşmalarını sürdürecek ve kulüpler hazırlıklarını sürdürürken fikstür çekimi sezon takvimini belirleyecek önemli adım olacak.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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