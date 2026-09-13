Kayseri 1. amatör küme fikstürü 15 eylülde çekilecek

fikstür çekimi detayları:
Kayseri 1. Amatör Küme'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 15 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. İşlemler Sümer Amatör Evi adresinde yapılacak olup, etkinlik saat 19.00'da başlayacak.
takımlar ve lig düzeni:
Yeni sezonda toplam 19 takım mücadele edecek. Takımlar, sezon boyunca iki grup halinde karşılaşmalarını sürdürecek ve kulüpler hazırlıklarını sürdürürken fikstür çekimi sezon takvimini belirleyecek önemli adım olacak.
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