Kayseri barosu'nda üç adaylı başkanlık yarışı sandığa yansıdı

seçimler başladı:

Kayseri Barosu'nda olağan genel kurulun ardından başkanlık seçimi bugün başladı. Sandık başına gelen baroya kayıtlı avukatlar, yeni yönetimi belirlemek üzere oy kullanıyor. Seçimde üç aday ve üç farklı liste yarışıyor: sarı liste mevcut başkan ve başkan adayı Murat Tolga Özsoy, kırmızı liste Özden Ertan ve beyaz liste Göksel Ulusoy tarafından temsil ediliyor.

adaylar ve oy potansiyeli:

Seçimin odağında baronun üye sayısı ve süreç atmosferi yer alıyor. Mevcut başkan ve aday Murat Tolga Özsoy, sürece dair şunları söyledi: "Kayseri Baromuzun bugün seçimli olağan genel kurulu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 3 bin 309 avukatımızla bugün sandığa gideceğiz. Dün itibari ile genel kurulumuzu yapmıştık, bugün de seçimlerimiz yapılıyor. Büyük Kayseri Barosu’nun bu seçimleri de güzellikle, mutlulukla ve düğün havasında atlatacağı kanaatindeyim. Şimdiden seçimlerin mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum".

adayların mesajları:

Özden Ertan: "Kayseri Barosu’nun 100. yılında yeni bir genel kurul yapmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Baroların genel kurulları adeta düğün günleridir. Avukatların birbirleri ile kaynaştığı, tanıştığı ve mutlu olduğu günler olmalı. Biz de genel kurulun dostluk havası içerisinde geçmesini temenni ediyoruz"

Göksel Ulusoy: "Tatlı bir heyecanımız var. 3 bin 400 sayısına yaklaşmış güçlü bir Kayseri Barosu’nun yeni bir yönetim seçimi dönemi var. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel geçti, umutluyuz. Sonuçlar da umarım hayırlı olur"

Adayların ortak vurgusu, genel kurulun samimi ve dostane bir atmosferde gerçekleşmesi yönünde. Baro üyeleri oy verme sürecine katılarak yeni yönetimi belirleyecek; sonuçların açıklanmasıyla birlikte Kayseri Barosu'nun önümüzdeki dönem öncelikleri netleşecek.

KAYSERİ BAROSU’NDA 3 ADAYIN YARIŞTIĞI BAŞKANLIK SEÇİMLERİ BAŞLADI. BAROYA KAYITLI AVUKATLAR YENİ BAŞKANLARINI SEÇMEK İÇİN SANDIK BAŞINA GELDİ. MURAT TOLGA ÖZSOY (SOLDA), ÖZDEN ERTAN (ORTADA), GÖKSEL ULUSOY (SAĞDA)