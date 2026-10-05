Kayseri Devlet Hastanesi'nde palyatif bakım hemşireliği eğitimi başladı

Kayseri Devlet Hastanesi'nde palyatif bakım eğitimi başladı

Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi bünyesinde 5-23 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı resmen başladı. Programa Kayseri ve ilçelerinde palyatif bakım alanında görev yapan hemşireler katıldı.

Eğitimin amacı ve içeriği:

Program, teorik ve uygulamalı oturumları bir araya getiriyor ve katılımcıların palyatif bakım alanındaki bilgi ile becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Eğitim süreci, hizmet kalitesine doğrudan katkı sağlamayı hedefleyen uygulamalı yaklaşımlar içeriyor.

Açılış konuşmaları ve beklentiler:

Programın açılış konuşmasını Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Ayaydın yaptı. Başhekimimiz Uzm. Dr. Ali Çöl kısa bir konuşma yaparak kursiyerlere başarı diledi. Çöl'ün sözleri şöyle:

"Palyatif bakım; hastalarımızın yaşam kalitesinin artırılması, fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlarının karşılanması açısından büyük önem taşıyan özellikli bir hizmet alanıdır. Bu alanda görev yapan sağlık çalışanlarımızın bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimleri son derece önemsiyoruz. Eğitim programımızın mesleki gelişiminize katkı sağlamasını ve edindiğiniz bilgi ve deneyimlerin hastalarımıza sunduğunuz hizmetlere olumlu şekilde yansımasını temenni ediyorum. Programa katılan tüm kursiyerlerimize başarılar diliyor, eğitim sürecinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Program, 23 Ekim 2026 tarihinde tamamlanacak ve başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verilecek. Eğitim sürecinde emeği geçen personele teşekkür edildi ve kursiyerlerin mesleki gelişimlerine vurgu yapıldı.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİNE BAĞLI SAFFET ARSLAN PALYATİF BAKIM MERKEZİ BÜNYESİNDE, 5-23 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI.