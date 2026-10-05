Minik ellerden büyük merhamet: Efeler'de kuş yuvaları hayat buldu

Minik eller doğaya dokundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen etkinlikte okul öncesi öğrencileri, doğadaki canlılara destek olmak amacıyla kuş yuvaları hazırladı. Etkinlik, hem üretmenin hem de canlılara yardım etmenin verdiği mutluluğu çocuklara yaşattı.

etkinlik detayları:

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayvan Dostlarıyla Bir Gün projesi kapsamında Yunus Emre Anaokulu öğrencileri, Mimar Sinan Anaokulu'nu ziyaret etti. Okul bahçesindeki hayvanları besleme çalışmalarıyla başlayan programda minikler, öğretmen ve görevlilerin desteğiyle kuş evleri tasarlayıp hazırladı. Yapılan yuvalar, öğrencilerin el becerilerini kullanarak canlılara doğrudan katkı sağlamasına olanak tanıdı.

amaçlar ve kazanımlar:

Projenin hedefleri arasında öğrencilere hayvan sevgisi, merhamet, sorumluluk ve çevre bilinci kazandırmak yer aldı. Etkinlik boyunca çocuklara bu değerlere dair uygulamalı farkındalık kazandırılmasına özen gösterildi; hazırlık ve yerleştirme aşamaları, çocukların sorumluluk alma biçimlerini pekiştirdi.

Programa katılan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk de öğrencilerle birlikte kuş evi yapımına eşlik etti ve duyarlılığın küçük yaşta kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Etkinlik sonunda öğrencilere katılım sertifikaları verildi ve projenin, çocuklarda canlılara saygı ve çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlayacağı tekrarlandı.

Bu tür uygulamalı etkinlikler, erken yaşta edinilen değerlerin günlük yaşama aktarılmasında etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor; minik katılımcılar hem paylaşmayı hem de doğaya karşı sorumluluk hissini deneyimleyerek öğrenmiş oldu.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE “HAYVAN DOSTLARIYLA BİR GÜN” PROJESİ KAPSAMINDA BİR ARAYA GELEN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİ, KUŞLAR İÇİN YUVA YAPARAK DOĞADAKİ CANLILARIN YAŞAMINA KATKI SUNDU.