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Kayseri geceye renk kattı: 1.200 metrelik bulvarda ağaçlar ışıklandı

Kayseri Büyükşehir, 30 Ağustos Bulvarı'nda 1.200 metrelik hatta yaklaşık 300 ağacı ışıklandırdı; ay yıldızlı kavşakla kentin gece görünümünü güçlendirdi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Kayseri geceye renk kattı: 1.200 metrelik bulvarda ağaçlar ışıklandı

Kayseri'nin gece görünümü yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yürüttüğü altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına estetik dokunuşlar eklemeye devam ediyor. İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 30 Ağustos Bulvarı'nda yaklaşık 1.200 metrelik güzergâhta yürüttükleri çalışmada, bulvar boyunca yer alan yaklaşık 300 ağaç için aydınlatma düzenlemesi yaptı. Bu uygulama bulvarın gece görünümüne belirgin bir estetik kazandırdı.

Kavşak düzenlemesi ve sembolik uygulama:

Yapılan çalışmanın kapsamında kavşak noktasına yerleştirilen ay yıldızlı figür, şehrin milli ve kültürel değerlerini yansıtan görsel bir vurgu oluşturdu. Belediye yetkilileri, sanat ve kent estetiğini birleştiren bu tür uygulamaların trafik akışı ve görsel düzenlemeyi bir arada ele aldığını belirtiyor.

Başkan talimatıyla devam eden yatırım vurgusu:

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Vedat Kılıç, uygulamanın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurguladı. Kılıç, "Şu anda 30 Ağustos Bulvarı’ndayız. Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla bulvarımızdaki 1.200 metrelik yolumuzda 300’e yakın ağacın aydınlatmasını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ayrıca kavşağımızı ay yıldızlı figürümüzle süsleyerek şehrimizi ışıl ışıl yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Kılıç, Kayseri'nin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin ulusal ve uluslararası organizasyonlarına da hazırlandığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak kentin estetik görünümünü güçlendiren çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Belediye, bu yatırımlarla Kayseri'yi 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti vizyonlarına hazırlamayı hedefliyor.

Belediye yetkilileri, aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarının şehirde güvenlik algısını da iyileştirdiğini, aynı zamanda cadde ve kavşakların daha modern ve düzenli görünmesine katkı sağladığını belirtiyor. Planlanan diğer estetik uygulamaların da önümüzdeki dönemde devreye alınacağı ifade edildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN DÖRT BİR YANINDA SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI, ÜSTYAPI VE ÇEVRE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN DÖRT BİR YANINDA SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI, ÜSTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA ESTETİK DOKUNUŞLARLA DEVAM EDİYOR. 30 AĞUSTOS BULVARI’NDA YAKLAŞIK 1.200 METRELİK GÜZERGÂHTA 300’E YAKIN AĞACI IŞIKLANDIRILIRKEN, KAVŞAĞA AY YILDIZLI FİGÜR UYGULAMASIYLA ŞEHRİN GECE SİLUETİNE AYRI BİR RENK KATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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