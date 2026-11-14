Samsunspor kadroyu sınadı: Galatasaray maçı öncesi U19'la prova

Samsunspor hazırlık maçıyla Galatasaray sınavına hazırlandı

Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen hazırlık maçı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesinde takımın maç ritmini koruması ve saha içi uyumunu artırması amacıyla planlandı.

oyuncu rotasyonu ve değerlendirme:

Maçta bu sezon az süre bulan isimler forma şansı bulurken teknik heyet de bireysel performansları yakından izleme imkânı buldu. Görev alan oyuncular arasında Jaurs Assoumou, Emre Kılınç, Elayis Tavşan, Enes Albak, Yunus Emre Çift, Yalçın Kayan, Saikuba Jarju, Haluk Mustafa Tan ve Afonso Sousa yer aldı.

Ayrıca milli takımlarına gitmeyen ve birçok maçta forma giyen oyunculardan Tanguy Coulibaly, Mohamed Bayo, Antoine Sekongo ve Elliot Watt de karşılaşmada görev yaparak teknik ekibe son durumları hakkında bilgi verdi. Hazırlık maçının öncelikli hedefi, oyuncuların maç kondisyonunu korumak ve saha içi iletişimi güçlendirmekti.

hazırlık takvimi:

Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına 16 Kasım Pazartesi günü yapılacak antrenmanla devam edecek. Teknik heyet bu süreçte hem fiziksel hem de taktiksel hazırlıkları takip ederek kadro kararlarını şekillendirecek.

Hazırlık maçıyla sağlanan tempo ve teknik gözlemler, Samsunspor'un deplasmandaki sınavına yönelik son provanın temelini oluşturdu.

SAMSUNSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GALATASARAY KARŞILAŞMASININ ÇALIŞMALARINI SAMSUNSPOR U19 TAKIMI İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HAZIRLIK MAÇIYLA SÜRDÜRDÜ.