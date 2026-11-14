Aliağa Petkimspor son periyotta üstünlüğünü koruyarak Türk Telekom'u 88-84 yendi

maç özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Türk Telekom'u 88-84 mağlup etti. Karşılaşma boyunca skor üstünlüğünü büyük ölçüde elinde tutan ev sahibi ekip, özellikle hücumda etkili isimleriyle galibiyete ulaşmayı başardı.

kadrolar ve öne çıkan oyuncular:

Aliağa Petkimspor: Thomas 21, Cook 8, Yiğit Onan 20, Pasecniks 9, Hanlan 5, Horton 14, Abmas 8, Tibet Görener, Ozan Yılmaz 3, Thomas Akyazılı. Başantrenör: Orhun Ene. Top skor olarak Thomas 21 ve Yiğit Onan 20 ile öne çıktı.

Türk Telekom: Harding 14, Trifunovic 8, Doğuş Özdemiroğlu 20, Bako 8, Göktuğ Baş, Ata Vatansever 4, Emircan Koşut 2, Taylor, Bankston 19, Mckissic 9. Başantrenör: Erdem Can. Bankston ve Doğuş Özdemiroğlu takımın skor yükünü taşıyan isimler oldu.

maç bilgileri ve periyot skorları:

Salon: Aliağa Belediyesi ENKA. Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükčil, Polat Parlak. Maçın periyot sonları şu şekilde gerçekleşti: 1. periyot 23-16 (Aliağa Petkimspor lehine), devre 44-39 (Aliağa Petkimspor lehine), 3. periyot 65-61 (Aliağa Petkimspor lehine). Final skoru Aliağa Petkimspor 88 - Türk Telekom 84 oldu.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ’NİN 8. HAFTASINDA ALİAĞA PETKİMSPOR SAHASINDA TÜRK TELEKOM'U 88-84 MAĞLUP ETTİ.