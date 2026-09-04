kayseri gündemini tbmm'ye taşıdı: 30 önergeyle 12 bakanlığa ayrıntılı sorular

mhp Kayseri milletvekili İsmail Özdemir'in TBMM hamlesi

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'nin farklı alanlardaki sorun ve ihtiyaçlarını gündeme taşımak amacıyla aynı gün TBMM Başkanlığına toplam 30 yazılı soru önergesi sundu. Önergeler 12 bakanlığın görev alanına giren konuları kapsıyor ve kentteki enerji, ulaşım, sanayi, sağlık, eğitim, tarım, kültür ve diğer yerel başlıklara ilişkin ayrıntılı bilgi talep ediyor.

önergelerin kapsamı ve dağılımı:

Özdemir'in verdiği önergeler şu bakanlıklara yönlendirildi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (3), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (3), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (3), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (1), İçişleri Bakanlığı (3), Gençlik ve Spor Bakanlığı (2), Kültür ve Turizm Bakanlığı (4), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2), Ticaret Bakanlığı (1), Sağlık Bakanlığı (3), Tarım ve Orman Bakanlığı (3) ve Milli Eğitim Bakanlığı (2). Özdemir, bakanlıklardan kent özelinde ayrıntılı yanıtlar ve planlama bilgileri talep etti.

enerji arzı ve depolama:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yanıtlanması istenen üç önergeyle Özdemir, Kayseri'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin payını, ev tipi elektrik depolama sistemlerinin onay ve denetim süreçlerini ve elektrik enerjisinin depolanmasına yönelik yatırımlara ilişkin Bakanlık planlamalarını gündeme getirdi. Özdemir, kentte güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle kaynaklarından elde edilen enerjinin üretim içindeki payını, sağlanan destekleri ve Kayseri'ye yönelik teşvik tutarlarını sordu. Ev tipi depolama teknolojilerinin desteklenip desteklenmediği ve geleceğe dönük yatırım planlamaları da bakanlıktan istenen ayrıntılar arasında yer aldı.

ulaşım ve 5G altyapısı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yöneltilen önergeler, Kayseri'deki 5G altyapısının mevcut durumunu ve 2026 sonuna kadar planlanan kurulumların kapsamını sorguluyor. Ayrıca Özdemir, Şahinkaya'daki Kayseri-Kahramanmaraş yolu girişindeki kazalar ve daha önce Farklı Seviyeli Kavşak olarak projelendirilen kavşağın başlangıç tarihini, ayrılan bütçeyi ve tamamlanma takvimini sordu. Özvatan-Kermelik-Felahiye yolu için 2026 yılına ayrıldığı belirtilen 115 milyon TL bütçenin Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğündeki kullanımı ve projenin mevcut tamamlanma oranı da talep edilen bilgiler arasında yer aldı.

sanayi, dijital dönüşüm ve kadın girişimciler:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanıtlaması istenen önergeler, Kayseri imalat sanayisinin dijital dönüşüm yatırımlarının boyutunu, KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamında yararlanıcı sayısını ve sağlanan toplam desteği kapsıyor. Ayrıca son 5 yılda kadın girişimcilere KOSGEB ve Bakanlık bağlantılı programlarla sağlanan desteklerin toplam tutarı ve desteklerden yararlanan işletmelerin devam oranı soruldu. Üçüncü önerge ise yapay zekânın imalat süreçlerindeki kullanım oranı ve bu alandaki destek veya hibe programlarına ilişkin bilgi talep ediyor.

trafik denetimleri ve uygulamalar:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi için hazırlanan üç önerge, Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinin kapsamını, uygulanan idari ve cezai yaptırımların 2025 içindeki dağılımını ve 2026 yılının ilk 6 aylık dönemindeki denetim sayıları ile il merkezi ve ilçeler bazındaki dağılımını sorguluyor. Özdemir ayrıca trafik cezalarının yıllara göre değişimini ve denetimlerde kesilen toplam ceza tutarlarını talep etti.

kültür, turizm ve korunacak miras:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yöneltilen dört önerge, Özvatan'daki Kızılırmak Kano Merkezi ile ilgili Bakanlık planlarını, tescilli kültür varlıklarının restorasyon durumunu ve 2025 ile 2026'nın ilk 6 ayında restorasyona başlanan yapı sayısını içeriyor. Deprem riski altındaki müze, ören yeri ve tescilli yapıların dayanıklılık incelemelerine ilişkin veriler ve güçlendirilmesi gereken yapı sayısı da talep edildi. Ayrıca Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Develi ve Bünyan gibi ilçelerde av turizmi potansiyelinin korunarak ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar soruldu.

sağlık hizmetleri, acil servis ve yoğun bakım:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na verilen üç önerge acil servislerdeki hekim durumu, ortalama muayene sıra bekleme süreleri ve bu konudaki çalışma planlarını içeriyor. Hava ambulansları ile hasta nakillerine ilişkin hangi koşullarda nakil kararı verildiği, Bakanlık bünyesinde aktif ambulans uçak ve helikopter sayısı, 2025'te yurt dışından ambulans uçakla getirilen hasta sayısı ve helikopter ambulanslarla son 5 yılda gerçekleştirilen nakil sayısı da istenen bilgiler arasında. Üçüncü önerge yoğun bakım yatak kapasitesi, doluluk oranları ve 2025'te yoğun bakım yatağı bulunamaması nedeniyle sevk edilen hasta sayısına ilişkin veri talep ediyor.

tarım, sokak hayvanları ve su yönetimi:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya verilen üç önerge sokak hayvanlarının bakım ve barınmasına belediyelere sağlanan destekleri, 2025'te verilen destek tutarlarını ve kentteki barınak sayısını soruyor. Sel ve taşkınların tarım arazilerine etkileri, zarar gören çiftçilerin kayıplarının karşılanıp karşılanmadığı ve alınan önlemler hakkında bilgi talep edildi. Ayrıca yağmur suyu hasadı konusunda Kayseri genelinde yapılan hasat havuzu sayısı, bu havuzlarda tutulan su miktarı ve çiftçilere sağlanan toplam destek tutarı istendi.

gençlik, engelli sporcular ve eğitim sorunları:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak için iki önerge, son 5 yılda Türkiye'deki aktif lisanslı sporcu sayısının değişimini, sporcuların yaş ve branş dağılımını ve sporu bırakma oranları ile bunların izlenip izlenmediğini sorguluyor. Engelli bireylerin erişimine uygun spor tesisi sayısı, engelli sporculara ayrılan yıllık bütçe ve toplam engelli sporcu sayısı da talep edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yöneltilen önergeler ise köy okullarında son 5 yıldaki kapanma ve yeniden açılma durumları, taşımalı eğitime ayrılan kaynak ile okullarda bildirilen akran zorbalığı vakalarının sayısını içeriyor.

sosyal hizmetler ve tüketici şikâyetleri:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Kayseri'de devlet koruması altındaki çocukların sayısı ve koruyucu aile ile kuruluş bakımındaki dağılımı istendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yöneltilen önerge ise 2025'te Kayseri'de Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuru sayısını, en fazla hangi ürün ve hizmet grubunda şikâyet yoğunlaştığını ve hangi firmalara yaptırım uygulandığını sormayı kapsıyor.

Özdemir'in girişimi, Kayseri'ye dair ayrıntılı veri talebi ve bakanlıklardan beklenen yanıtlarla kamu yönetiminin kent özelindeki politika ve planlamalara ilişkin şeffaflığını artırmayı hedefliyor. TBMM gündemine sunulan önergelerin bakanlıklarca nasıl yanıtlanacağı ve bu yanıtların Kayseri'deki uygulamalara dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği takip edilecek.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR; KAYSERİ’NİN FARKLI ALANLARDAKİ SORUN VE İHTİYAÇLARINI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) GÜNDEMİNE TAŞIDI.