Kayseri ihracatta eylül performansını güçlendirdi: 355 milyon dolarlık çıktı

Kayseri’nin eylül ihracatı ve aylık veriler:

Kayseri, Eylül ayında 355 milyon 229 bin 124 dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, kent ekonomisinin küresel dalgalanmalara rağmen ihracatta artış kaydettiğini belirtti. Gülsoy, "Eylül ayında 355 milyon 229 bin 124 dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,04 oranında bir artış yaşanmıştır. İthalatımız ise 134 milyon 889 bin 674 dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7,72 azalış gerçekleşmiştir" dedi.

ilk 9 aylık dönem ve toplam rakamlar:

Gülsoy, 2026 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin verileri de paylaşarak, yılın ilk üç çeyreğinde Kayseri’nin toplam ihracatının 2 milyar 985 milyon 497 bin 535 dolar seviyesine ulaştığını aktardı. Bu dönemde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,15 arttığını, ithalatın ise yüzde 4,37 artışla 1 milyar 388 milyon 380 bin 708 dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Bu veriler, kentin ihracat göstergelerinde genel olarak olumlu bir seyre işaret ediyor.

pazar dağılımı ve sektörlerdeki hareket:

Gülsoy, Kayseri’nin uluslararası pazarlarda geniş bir ağa sahip olduğuna dikkat çekti; kent olarak Ağustos ayında dünya genelinde 151 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerini söyledi. "En çok ihracat yaptığımız ilk 10 pazarımız; Almanya, Avusturya, Polonya, Irak, ABD, Fransa, Fas, İtalya, Romanya ve Belçika" ifadelerini kullanan Gülsoy, pazarlardaki çeşitliliğin önemine vurgu yaptı.

Sektörel kırılımla ilgili değerlendirmede ise TÜİK sınıflandırmasına göre Elektrik ve Elektronik, Tekstil ve Hammaddeleri, Madencilik Ürünleri, İklimlendirme Sanayii, Makine ve Aksamları, Hazır Giyim ve Konfeksiyon gibi alanlarda artış gözlemlendiğini; buna karşın Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Deri ve Deri Mamulleri sektörlerinde azalış yaşandığını belirtti.

gülsoy’un çağrısı: desteklerin sadeleşmesi ve ihracatın tabana yayılması:

Dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalara rağmen Kayserili sanayicilerin üretim ve ihracat için büyük çaba harcadığını vurgulayan Gülsoy, ihracatın ülke kalkınmasındaki önemine dikkat çekti. Gülsoy, "İhracat, ülke kalkınmamızın en önemli unsurlarının başında gelmektedir. Cari açığın kapanması ve ekonomik büyüme için ihracatı her zaman öncelemek durumundayız" diyerek, firmaların artan maliyetler ve kur-enflasyon dengesi nedeniyle zorlandığını aktardı.

Gülsoy ayrıca, mevcut destek mekanizmalarının kapsamının genişletilmesi ve karmaşıklıktan arındırılarak daha ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiğini belirtti. "Bizim ihtiyacımız daha fazla firmayı ihracatçı haline getirecek, ilk kez dış pazara açılan işletmelerimizi cesaretlendirecek, sade, anlaşılır ve erişilebilir bir destek sistemidir," sözleriyle yeni ihracatçıların teşvik edilmesinin önemini vurguladı.

Sonuç olarak KTO Başkanı, Kayseri’nin hem mevcut pazarlardaki payını büyütmesi hem de daha fazla KOBİ’nin ihracata katılması gerektiğini söyleyerek, "Artık yeni ihracat başarılarına daha çok ihtiyacımız var" çağrısında bulundu.

KAYSERİ, EYLÜL AYINDA 355 MİLYON 229 BİN DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) EYLÜL AYI DIŞ TİCARET VERİLERİNİ DEĞERLENDİREN KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, "DÜNYA GENELİNDE DEVAM EDEN EKONOMİK DALGALANMA VE ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN ÜRETİM VE İHRACAT YAPAN İŞ DÜNYAMIZI TEBRİK EDİYORUM." DEDİ.