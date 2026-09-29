Kayseri il başkanı Hüseyin Okandan birlik çağrısı yaptı

Toplantıya katılım

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantının gündemi

Toplantıda, Türkiye'nin geleceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı, teşkilat çalışmaları ve önümüzdeki dönemin yol haritası ele alındı. Bu tür genişletilmiş buluşmalar, parti içi koordinasyon ve stratejik planlamanın gözden geçirilmesi için önemli bir zemin sağlıyor.

Okandan'ın değerlendirmesi

İl Başkanı Hüseyin Okandan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek teşkilat çalışmaları doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini belirtti. Okandan, yerel teşkilatlarla merkez arasındaki uyumun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda ortaya konan değerlendirmeler, il teşkilatlarının önümüzdeki dönemde atacağı adımlara rehberlik edecek şekilde takip edilecek ve uygulama sürecine dönük hazırlıklar sürdürülecek.

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN, 182. GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI’NA KATILDI.