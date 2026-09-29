Gökçeada’ya ulaşımda aksama: bazı tarifeli feribot seferleri iptal

iptalin kapsamı:

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle 30.09.2026 Çarşamba (yarın) günü Kabatepe-Gökçeada hattında bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kabatepe'den iptal edilen seferler: 07.00 / 10.00 / 13.00 / 19.00 / 21.00

Gökçeada'dan iptal edilen seferler: 07.00 / 13.00 / 16.00 / 19.00 / 21.00

yolculara öneriler:

İptal edilen seferler nedeniyle yolcuların ve araç sahiplerinin seyahat planlarını gözden geçirmesi önem taşıyor. Etkilenen yolcuların, yeni sefer düzenlemeleri ve güncellemeler için Gestaş tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri ve alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri tavsiye edilir.

Hava koşullarının sefer programına etkisi devam edebileceği için yolcuların hareket etmeden önce güncel bilgileri kontrol etmeleri, varış noktalarındaki beklemelere hazırlıklı olmaları gerekiyor.

ÇANAKKALE’NİN KUZEY EGE DENİZİ’NDEKİ GÖKÇEADA İLÇESİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI TARİFELİ FERİBOT SEFERLERİ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.