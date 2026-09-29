Dolar 48,9949 +0,02%
Euro 55,5980 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.618,29 +0,79%
EUR/USD 1,1344 -0,25%
Brent Petrol 96,10 -1,77%
--°

Gökçeada’ya ulaşımda aksama: bazı tarifeli feribot seferleri iptal

Gestaş, Kuzey Ege'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 30.09.2026 Çarşamba günü Kabatepe–Gökçeada hattında bazı tarifeli seferleri iptal etti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 19:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Gökçeada’ya ulaşımda aksama: bazı tarifeli feribot seferleri iptal

iptalin kapsamı:

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle 30.09.2026 Çarşamba (yarın) günü Kabatepe-Gökçeada hattında bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kabatepe'den iptal edilen seferler: 07.00 / 10.00 / 13.00 / 19.00 / 21.00

Gökçeada'dan iptal edilen seferler: 07.00 / 13.00 / 16.00 / 19.00 / 21.00

yolculara öneriler:

İptal edilen seferler nedeniyle yolcuların ve araç sahiplerinin seyahat planlarını gözden geçirmesi önem taşıyor. Etkilenen yolcuların, yeni sefer düzenlemeleri ve güncellemeler için Gestaş tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri ve alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri tavsiye edilir.

Hava koşullarının sefer programına etkisi devam edebileceği için yolcuların hareket etmeden önce güncel bilgileri kontrol etmeleri, varış noktalarındaki beklemelere hazırlıklı olmaları gerekiyor.

ÇANAKKALE’NİN KUZEY EGE DENİZİ’NDEKİ GÖKÇEADA İLÇESİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI TARİFELİ...

ÇANAKKALE’NİN KUZEY EGE DENİZİ’NDEKİ GÖKÇEADA İLÇESİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI TARİFELİ FERİBOT SEFERLERİ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kalp sağlığını korumanın dört vazgeçilmez kuralı
images

Aydın valisi Dr. Osman Varol şehit aileleri ve gazilerle buluştu: devlet desteği...
images

Türkiye'de sağlık ekipleri Filistinli Sıla'nın omurga yaralanması için tedavi uy...
images

Akşam saatlerinde yağmur yolları tıkadı: İstanbul trafiği yüzde 85'e ulaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan