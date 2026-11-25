İZSU genel kurulunda oy birliğiyle alınan indirim kararı

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Kasım ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci birleşiminde oy birliğiyle kabul edilen yeni su tarifeleri, kademeli indirimleri içeriyor. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar başkanlık etti. Karar, nüfusun geniş kesimini doğrudan etkileyecek biçimde konut ve iş yeri aboneliklerinde önemli fiyat düşüşleri getiriyor.

tarife değişiklikleri:

Konut aboneleri için önerilen yeni birim fiyatlar şu şekilde kabul edildi: 0-10 metreküp aralığı için mevcut 60 TL olan metreküp fiyatı yaklaşık %63 indirimle 22 TL'ye; 11-20 metreküp aralığında mevcut 99,83 TL seviyesindeki birim fiyat yaklaşık %30 indirimle 70 TL'ye; 21-40 metreküp aralığında ise 145 TL olan birim fiyat yaklaşık %5 indirimle 140 TL'ye düşürüldü. 42 metreküp ve üstü kullanım için ise indirim uygulanmayarak birim fiyat 201,90 TL olarak bırakıldı.

İş yeri aboneleri için de benzer şekilde düzenlemeler yapıldı: ilk 10 metreküp için birim bedel 143,6 TL seviyesinden 44 TL'ye; 11-20 metreküp aralığında 199,65 TL seviyesinden 140 TL'ye; 21-40 metreküp aralığında 290 TL olan birim fiyat 280 TL'ye indirildi. 41 metreküp ve üstü için indirim uygulanmadan birim fiyat 403,80 TL olarak korundu.

uygulama zamanı ve sonuçları:

Genel Kurul'da kabul edilen yeni tarifelerin uygulamaya girişi 1 Ocak 2027 olarak belirlendi. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte İzmir, 30 büyükşehir arasında en ucuz suyu kullanan şehir konumuna gelmiş oldu. İZSU yönetimi tarafından sunulan teklifin oy birliğiyle kabul edilmesi, kararın belediye organlarında geniş destek bulduğunu gösteriyor.

Yeni tarifeler özellikle hane içi düşük tüketim dilimlerinde dikkate değer fiyat avantajı sağlarken, yüksek tüketim grubunda uygulanan sınırlı indirimler veya sabit fiyatlar, kademeli tarife anlayışının korunmasına işaret ediyor. Kararın detayları ve uygulama süreçleri İZSU tarafından duyurulmaya devam edecek.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2026 YILI KASIM AYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA SU TARİFELERİNDE YÜZDE 63 ORANINDA İNDİRİM UYGULANMASI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.