Abdülkerim Bardakcı'dan savunmadan gelen ilk gol sevinci

maçta gol anı:

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Kocaelispor'u ağırladı. Mücadelenin tek golünü kaydeden isim, savunmanın göbeğinde görev yapan Abdülkerim Bardakcı oldu.

golün gelişimi:

71. dakikada gelişen atakta Lucas Torreira'nın pasıyla topla buluşan Abdülkerim, ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

oyuncunun rolü ve süre:

Maça 11 başlayan Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmada tam süre oynadı ve 90 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Gol, takımın maçtaki tek golü olurken Abdülkerim'in savunma hattındaki varlığı ve gol katkısı, mücadelede belirleyici bir an olarak öne çıktı.

GALATASARAYLI FUTBOLCU ABDÜLKERİM BARDAKCI, KOCAELİSPOR MAÇIYLA BU SEZON İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI.