Dolar 49,7812 +0,01%
Euro 55,5595 -0,17%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.518,20 +0,85%
EUR/USD 1,1148 -0,28%
Brent Petrol 109,43 -1,18%
--°

Kayseri'de gazetecilik ailesinde yas: Nimet Agaşe yaşamını yitirdi

Kayseri'de gazeteciler Çetin ve Yusuf Agaşe’nin annesi Nimet Agaşe 79 yaşında vefat etti; cenaze Hulusi Akar Camii'nde kılınıp İldem Mezarlığına defnedildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayseri'de gazetecilik ailesinde yas: Nimet Agaşe yaşamını yitirdi

Agaşe ailesinde yas

Kayseri'de tanınan bir gazetecilik ailesi, Nimet Agaşe'nin vefatıyla yasa boğuldu. 79 yaşında hayatını kaybeden Nimet Agaşe, çocukları Gazeteci Yazar Çetin Agaşe ile Gazeteci Yusuf Agaşe tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni:

Cenaze namazı, ikinci namazın ardından Hulusi Akar Camii'nde kılındı. Tören öncesinde Çetin ve Yusuf Agaşe gelen taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından merhumeye ait cenaze, ailesinin kararıyla İldem Mezarlığı'na defnedildi.

Törene katılanlar ve taziyeler:

Cenaze törenine siyasi ve yerel yöneticiler ile kent temsilcileri katıldı. Aralarında AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yer aldı. Ayrıca şehirde görev yapan gazeteciler, Agaşe ailesi fertleri, yakınlar ve çok sayıda vatandaş taziyeye iştirak etti.

Tören sırasında aile yakınları ve meslektaşlar, merhumeye ilişkin anılarını paylaştı ve aileye başsağlığı dileklerini iletti. Kayseri kamuoyu, uzun yıllardır kent hayatında bilinen Agaşe ailesinin acısını paylaştı.

GAZETECİ YAZAR ÇETİN AGAŞE İLE GAZETECİ YUSUF AGAŞE&#039;NİN ANNESİ NİMET AGAŞE HAYATINI...

GAZETECİ YAZAR ÇETİN AGAŞE İLE GAZETECİ YUSUF AGAŞE'NİN ANNESİ NİMET AGAŞE HAYATINI KAYBETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ergoterapinin görünmeyen kahramanları: gündelik hayatı geri veren yaklaşımlar
images

KBÜ'de idari personele masa başı odaklı sağlıklı beslenme eğitimi
images

Yeni dönemde Kayseri Ticaret Odası'nda oda andı ile birlik vurgusu
images

Karacabey'de seferberlik: yağıştan etkilenen mahallelerde ekipler yoğun mesai ya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te sabah baskını: nitelikli yağma iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

Ev sahibi Alanya'da gol şovu: Serenity Alanya Belediyespor son 16'da

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı