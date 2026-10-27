Kayseri'de gazetecilik ailesinde yas: Nimet Agaşe yaşamını yitirdi

Agaşe ailesinde yas

Kayseri'de tanınan bir gazetecilik ailesi, Nimet Agaşe'nin vefatıyla yasa boğuldu. 79 yaşında hayatını kaybeden Nimet Agaşe, çocukları Gazeteci Yazar Çetin Agaşe ile Gazeteci Yusuf Agaşe tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni:

Cenaze namazı, ikinci namazın ardından Hulusi Akar Camii'nde kılındı. Tören öncesinde Çetin ve Yusuf Agaşe gelen taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından merhumeye ait cenaze, ailesinin kararıyla İldem Mezarlığı'na defnedildi.

Törene katılanlar ve taziyeler:

Cenaze törenine siyasi ve yerel yöneticiler ile kent temsilcileri katıldı. Aralarında AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yer aldı. Ayrıca şehirde görev yapan gazeteciler, Agaşe ailesi fertleri, yakınlar ve çok sayıda vatandaş taziyeye iştirak etti.

Tören sırasında aile yakınları ve meslektaşlar, merhumeye ilişkin anılarını paylaştı ve aileye başsağlığı dileklerini iletti. Kayseri kamuoyu, uzun yıllardır kent hayatında bilinen Agaşe ailesinin acısını paylaştı.

GAZETECİ YAZAR ÇETİN AGAŞE İLE GAZETECİ YUSUF AGAŞE'NİN ANNESİ NİMET AGAŞE HAYATINI KAYBETTİ.